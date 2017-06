Roséwein von Aldi als einer der weltbesten ausgezeichnet

Was macht einen guten Wein aus? Der Preis scheinbar nicht. Ein Aldi-Roséwein, der für rund sieben Euro im Regal steht, wurde jetzt als einer der besten der Welt prämiert.

Von außen lässt sich ein edler Tropfen kaum beurteilen. Natürlich verraten Etiketten einiges über den Inhalt, wie Anbaugebiet oder Alkoholgehalt. Wer seinem eigenem Geschmack wenig traut, verlässt sich bei der Auswahl im Zweifel auf das Urteil eines Experten.

Ein Roséwein von Aldi zählt jetzt zu den Top-Weinen der Welt. Der Côtes de Provence Rosé 2016 gehört zu den Gewinnern bei der „The International Wine Challenge“ (IWC). Diese internationale Auszeichnung wird übrigens „Oscar der Weinindustrie“ genannt.

Der Supermarkt-Wein hat in der Kategorie „Great Value Award 2017“ abgeräumt. Das Besondere an dem Fläschchen: Der Rosé kostet weniger als sieben Euro!

Entscheidende Rolle neben dem sympatischen Preis spielt für die IWC-Jury aber der Geschmack und dafür gab es ein großes Lob: „Reife Sommer-Stein-Früchte mit großzügigem Säure-Gaumen und knackig hellem Finish.“

Hinter diesem Erfolg der Weine stecke harte Arbeit, sagt ein Aldi-Einkäufer laut ladbible.com. Deswegen könnte der Discounter außergewöhnliche Produkte zu unschlagbaren Preisen liefern.

Der Roséwein aus Frankreich ist allerdings kein Einzelfall. Der Discounter Aldi sicherte sich fünf Silber- und 13 Bronzemedaillen für seine eigenen Weine, wie aus einerIWC-Pressemitteilung hervorgeht.

Das Experten-Urteil zum Côtes de Provence Rosé 2016

Produziert von: Jules Wines

Herkunft: Provence, Frankreich

Traube: Grenache, Cinsault, Syrah

Verkostungsnotizen: Reife Sommer-Stein-Früchte mit großzügigem Säure-Gaumen und knackig hellem Finish.

Alkoholgehalt: 13,0%

Weinart: still

Weinfarbe: Rosé

Das sollten Aldi-Kunden in Deutschland wissen

Aldi-Kunden in Deutschland müssen nun allerdings sehr tapfer sein. Der prämierte Roséwein ist nur in Großbritannien zu haben. Und selbst dort ist der Tropfen aus Frankreich knapp. Online ist der Rosé auf der Aldi-Webseite unbestellbar - „ausverkauft“ - so der Hinweis. Allerdings scheint es in einigen Filialen mit etwas Glück noch Rosé-Restposten zu geben.

+ Côtes de Provence Rosé 2016 von Aldi UK © Aldi UK Screenshot

An der Aldi-Kasse dürfte schon so mancher Kunde unter Druck geraten sein: Mitarbeiter scannen die Produkte so schnell, dass kaum Zeit zum Einpacken bleibt. Warum? Dieses Geheimnis lüftet tz.de.

ml