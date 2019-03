Rosenmontag im Regen: Das Wetter für Hessen und Südniedersachsen

Kamelle und viel Regen: Die Karnevalsumzüge könnten dieses Jahr ins Wasser fallen. Auch mit Sturm und Gewitter ist zu rechnen. Der Ausblick für unsere Region.

Wenn an diesem Wochenende oder zum Start der nächsten Woche hunderte Närrinnen und Narren auf die Straße ziehen ist ein Kleidungsstück wohl Pflicht: der Regenschirm. Denn ein Tief bringt viel Regen, stürmischen Wind und auch kurze Gewitter.

Doch zunächst zum Wochenende in der Region: Samstagnachmittag ist es überwiegend stark bewölkt, zeitweise regnet es. Die Temperaturen erreichen zwischen sieben Grad in Hochlagen und zwölf Grad im Süden des Landes. In Kassel, Melsungen und Bad Hersfeld bleibt es in der Nacht zu Sonntag trocken. Die Temperaturen gehen auf bis zu drei Grad zurück. Tagsüber sind bis zu zwölf Grad drin. Zeitweise ist mit starkem, böigem Wind aus Südwest zu rechnen, im Bergland sind zum Teil auch schwere Sturmböen möglich.

Auch in Northeim, Hann. Münden und Göttingen bringt der Samstag trübes und teilweise regnerisches Wetter mit sich. Die Temperaturen steigen in Südniedersachsen ebenfalls nicht auf mehr als elf Grad an. Am Sonntag ist in der Region mit starken bis stürmischen Windböen zu rechnen.

Bei dem neuen Super HD Modell ist der #Sturm für den #Rosenmontag weiterhin drin. Morgens im Westen Böen zwischen 75 und 90 km/h. Tagsüber tauchen diese Böen in weiten Teilen des Landes auf, örtlich auch bis 100 km/h. Für Details in die Länder/Kreise. https://t.co/5Gxza4hwG9 /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 2. März 2019

Sturm und Regen: Wasserfest am Rosenmontag

In Hessen müssen sich die Narren zum Höhepunkt des Straßenkarnevals auf Wind und Regen einstellen. Am Sonntag wie auch am Rosenmontag lasse sich die Sonne nicht blicken, stattdessen sei es meist stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Außerdem sei mit Schauern oder länger anhaltendem Regen zu rechnen. Zudem sollten die Karnevalisten ihre Kopfbedeckungen und Perücken gut befestigen, da es vor allem am Montag zu starkem Wind mit Sturmböen kommen kann. Die Höchsttemperaturen liegen an beiden Tagen bei bis 14 Grad.

Fritzlar startet heiter bis wolkig in den Rosenmontag, bei Temperaturen um die zehn Grad dürfen die Jecken auf Kamellenjagd gehen. Es weht ein kräftiger, teils stürmischer Wind. Die HNA überträgt den Rosenmontagsumzug aus Fritzlar ab 14.15 Uhr live im Video.

Große Karnevalszüge in Gefahr?

Den Organisatoren der großen Karnevalsumzüge im Rheinland macht ein möglicher Sturm große Sorgen. In Düsseldorf soll die Entscheidung, ob der Rosenmontagszug trotz drohenden Sturms rollen kann, erst sehr kurzfristig fallen. Am Sonntagnachmittag werde man sich ab 17 Uhr in einer Koordinierungsgruppe mit Vertretern von Stadt, Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften beraten, sagte der Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einer Windstärke von 8 bis 9 und dass der Sturm "in der Fläche relativ breit" auf NRW treffen wird.

Die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz bleiben trotz des angekündigten stürmischen Wetters zuversichtlich, dass der Rosenmontagszug stattfinden kann. "Wir gehen davon aus, dass der Zug am Montag um 11.11 Uhr startet", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) am Samstag.

Auch der Dienstag wird kaum gemütlicher: Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern, die zum Abend hin stärker werden. Die Temperaturen sinken auf nur noch neun bis elf Grad. Auch für den Rest der Woche ist kaum Besserung in Sicht. (axl/dpa)