Polizei bestätigt: Vermisster Rostocker in Hamburg aufgefunden

Der seit einer Woche vermisste Rostocker Frank M. wurde in Hamburg aufgefunden. Das teilte die Polizei Rostock am Dienstag mit.

In Rostock wurde ein vermisster 41 Jahre alter Mann dringend gesucht

Er braucht ärztliche Hilfe

Die Polizei hat eine Beschreibung des Vermissten herausgegeben

Frank M. konnte fast eine Woche später in Hamburg aufgefunden werden

Update vom 12. März 2019: Der seit Mittwochnacht vermisste Frank M. aus Rostock konnte in Hamburg aufgefunden werden. Das hat die Polizei Rostock am Dienstag bestätigt.

In Hamburg soll der 41-Jährige, der medizinische Hilfe benötigt, selbständig einen Arzt aufgesucht haben.

Bei dem Verschwinden des Rostockers geht die Polizei nicht von einer Straftat aus.

Die Erstmeldung: Wer hat Frank M. gesehen? Er bedarf medizinischer Hilfe

Rostock – Dringender Aufruf der Polizei: Seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird der 41 Jahre alte Frank M. aus Rostock vermisst. Wer kann Hinweise zu dem Vermissten, beziehungsweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Der Mann wurde das letzte Mal im Ortsteil Gehlsdorf gesehen. Der Vermisste bedarf medizinischer Hilfe.

41 Jahre alter Mann vermisst: ähnlicher Fall in Hannover

Die Polizei Rostock beschreibt ihn in ihrem Aufruf so: etwa 1,85 Meter groß, dunkelbraune Haare und sportliche Statur. So weit bekannt ist, trägt der Vermisste eine schwarze Kapuzenjacke und eine Jogginghose mit Aufschrift an den Außenseiten der Beine.

Vermisster Frank M. aus Rostock: Hinweise auch im Internet einreichbar

Hinweise zum vermissten Frank M. nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer0381 4916 1616, aber auch jede andere Polizeidienststelle an. Im Netz kann man unter www. polizei.mvnet.de Hinweise zum Vermissten geben.

