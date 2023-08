Tragischer Vorfall beim Tauchen: Mann stirbt in Ostsee

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann will in der Ostsee tauchen gehen. Wenig später gilt er als vermisst. Als ihn die Einsatzkräfte finden, kommt für ihn jede Hilfe zu spät.

Rostock – Einem 58-jährigen Taucher ist am Dienstagabend ein Seegang in der Ostsee im Landkreis Rostock zu einem schweren Verhängnis geworden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt hatte. Er galt für mehr als 1,5 Stunden lang vermisst, bevor ihn Einsatzkräfte der Polizei Rostock, der Wasserschutzpolizei, Rettungsschwimmern und einem Rettungshubschrauber der Bundeswehr gefunden hatten. Für den Mann sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, er verstarb laut Polizei noch vor Ort.

Mann will Tauchgerät testen – und stirb in Ostsee

Gegen 20 Uhr am Dienstag sei der Notruf bei dem Polizeipräsidium Rostock eingegangen. Der 58-Jährige sei mit einer Freundin in Elmenhorst-Lichtenhagen an der Küste gewesen und wollte demnach im Sonnenuntergang sein neu erworbenes Tauchgerät testen. Als er aus dem Meer ungewöhnlich lange nicht zurückgekehrt sei, setzte die Frau den Notruf ab und rief die Einsatzkräfte auf den Plan.

Als die Einsatzkräfte den Mann gefunden hatten, sei dieser nicht ansprechbar gewesen. Demnach hätten die Helfer sofort mit einer Reanimation des Tauchers gestartet. Diese sei jedoch ohne Erfolg geblieben, sodass der Mann laut Angaben der Polizei am Unfallort gestorben ist. Erst vor wenigen Tagen ist auch eine Taucherin bei einem Lehrgang ums Leben bekommen.

Die Ursache für das Unglück sei bislang völlig unklar. Nach Einschätzungen der Polizei würde es sich bei dem Mann um einen erfahrenden Taucher handeln, der bereits viele Seegänge hinter sich habe. Die Kriminalpolizei habe deshalb nun die Ermittlungen aufgenommen, um den Grund für das Unglück festzustellen.

(bk)