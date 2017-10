Irgendwo in Deutschland steht dieser mysteriöse Turm: Dort wird die Zukunft getestet

Mitten in Deutschland steht ein 232 Meter hoher Turm, der nicht nur futuristisch aussieht, sondern es auch ist.

Rottweil - Deutschlands höchste Aussichtsplattform ist im Schwarzwald eröffnet worden. Sie gehört zu einem Testturm für Aufzüge in Rottweil. „Wir sind am Ziel“, sagte der Oberbürgermeister von Rottweil, Ralf Broß, am Freitag auf der 232 Meter hohen Plattform. Der Turm sei ein neues Wahrzeichen der Stadt. Er danke der Firma Thyssenkrupp dafür, dass sie die Turmspitze für Besucher zugänglich mache. In dem 246 Meter hohen Bauwerk testet das Unternehmen neuartige Aufzüge.

+ In dem 246 Meter hohen Bauwerk testet das Unternehmen neuartige Aufzüge. © picture alliance / Sebastian Gol

Auf der Aussichtsplattform werden in den nächsten Tagen allerdings nur geladene Gäste empfangen. Vom 13. Oktober an können Besucher dann Eintrittskarten kaufen und die Plattform besichtigen. Grundsteinlegung war im Oktober 2014, der Forschungsbetrieb wurde im Dezember 2016 aufgenommen.

dpa