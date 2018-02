Motivationstrainerin: Darum ist das Dschungelcamp so langweilig

Das RTL-Dschungelcamp ist so mau, dass nicht nur die Zuschauer einschlafen. Auch die Kandidaten in Australien wirken lustlos. Dabei könnte man sie wieder munter machen, sagt eine Motivationstrainerin.

Die Belegschaft des RTL-Dschungelcamps wirkt unmotiviert wie nie zuvor - auch die Kasselerin Kattia Vides wirkte bis zu ihrer Abwahl durch die Zuschauer eher müde. Motivationstrainerin Michaela Kessler aus Vellmar erklärt, warum es für die Bewohner offensichtlich nicht vorrangig ist, nach dem Sieg zu streben.

Oft sieht man die Teilnehmer schlafen. Wie würden Sie als Motivationscoach die Teilnehmer von der Liege holen?

Michaela Kessler: Durch kleine spielerische Aufgaben zwischendurch. Mehr Teamwork kann auch helfen. Es sollte nicht einer alles reißen müssen. Natürlich geht die Motivation bei der Hitze und dem Klima im Dschungel auch in den Keller.

Wie erklären Sie sich dieses lustlose Verhalten der Kandidaten?

Kessler: Die Kandidaten sind B-Promis, die an einem Punkt angekommen sind, an dem sie wenig Anerkennung haben. Sie sind auf das Geld angewiesen. Manche Teilnehmer wollen möglicherweise auch an ihre Grenzen gehen.

Schaden Nörgler und Lästerer wie Mathias Mangiapane oder Daniele Negroni der Gruppe?

Kessler: Ja. Wenn man sich mit negativen Leuten umgibt, dann zieht einen das runter. Im TV sieht das aber alles leichter aus, als es tatsächlich ist. Es ist nicht einfach, mit wenig Schlaf auszukommen. Da brauchen nur noch Ängste wie die vor Schlangen dazukommen und man reagiert über.

RTL setzt auf Zigarettenentzug als Strafe und Antrieb für die Kandidaten. Doch: Auch das hilft nicht.

Kessler: Ich halte das für einen schlechten Motivator. Menschen lassen sich durch Positives motivieren. Es gibt aber auch Leute, die sich durch abschreckende Beispiele motivieren lassen.

Warum haben wir es mit einem Camp der Aufgeber statt Aufreger zu tun?

Kessler: Die Krönung als Ziel ist für viele nicht erstrebenswert genug. Die Zeremonie wird ja auch ins Lächerliche gezogen. Es ist für viele Kandidaten wichtiger, durch den Dschungel-Auftritt wieder bekannter zu werden. Und das funktioniert auch, ohne das man etwas leistet. Die Kandidaten sehen das Camp schon als Selbstläufer für sich.

Von Linda Stederoth

