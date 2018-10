29-Jähriger wird mit Küchenbeil schwer verletzt - die Tatverdächtigen sind Bekannte

Sie sollen einen 29-Jährigen mit einem Küchenbeil schwer verletzt haben. Trotzdem sind zwei Tatverdächtige nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder auf freiem Fuß.

Rudolstadt - Die Kripo Saalfeld ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 33 und 38 Jahren.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am Sonntagabend bei einem 29-jährigen Bekannten in Rudolstadt (Thüringen) gewaltsam in die Wohnung eingedrungen zu sein. Sie sollen den jüngeren Mann attackiert und dabei mit einem Küchenbeil schwer verletzt haben. Das meldet die Thüringer Polizei, wie HNA.de* berichtet.

Die alarmierten Polizisten konnten die Täter am Tatort in der Wohnung des Opfers nicht mehr antreffen - diese hatten zwischenzeitlich die Flucht ergriffen.

Nach einer umfangreichen Fahndung wurden die beiden Tatverdächtigen am Montagvormittag in Mühlhausen festgenommen, dabei konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden.

Gegen die Männer lagen jedoch keine weiteren Haftgründe vor, meldet die Polizei. Daher wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben: die Tatverdächtigen konnten am Dienstagnachmittag die Polizeidienststelle wieder verlassen.

