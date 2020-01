Ausgesetztes Baby: Polizei veröffentlicht Fotos – und bittet um Hinweise

Ein ausgesetztes Baby haben Spaziergänger in Rüsselsheim gefunden. Es war lediglich in ein Handtuch gewickelt. (Symbolbild)

In Rüsselsheim haben Spaziergänger ein ausgesetztes Baby gefunden. Die Polizei hat nun Fotos von Gegenständen veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

Update vom Dienstag, 21.01.2020, 10.47 Uhr: Nachdem Spaziergänger am Freitag (17.01.2020) an der Horlache in Rüsselsheim einen Säugling im Gebüsch gefunden haben, wenden sich nun Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erneut mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Die Ermittler haben drei Bilder veröffentlicht, auf denen Gegenstände zu sehen sind, die das Baby an sich trug, als es gefunden wurde, teilt die Polizei mit.

Rüsselsheim: Baby in Gebüsch ausgesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dabei handelt es sich um ein Armband, eine Decke und ein Oberteil. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fragen:

Wer kann Hinweise zu den Gegenständen geben?

Wer weiß, wem sie gehörten könnten?

Wem fiel in jüngster Vergangenheit eine werdende Mutter auf, zu der nun das Kind fehlt?

Das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim hat ein 24-Stunden-Hinweistelefon geschaltet und bittet unter der Telefonnummer 06142-696-449 um sachdienliche Hinweise.

Der Säugling befindet sich laut Polizei weiterhin im Krankenhaus, ist aber wohlauf.

Ausgesetztes Baby in Rüsselsheim: Der Mutter droht eine hohe Strafe

Update von Montag, 20.01.2020, 14.35 Uhr: Bis zu zehn Jahre Haft drohen der Mutter, die am Freitagabend ein Neugeborenes in Rüsselsheim ausgesetzt hat. Das sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter auf Anfrage der „Frankfurter Rundschau“ Der Paragraf 221 sehe dieses Strafmaß vor, wenn das eigene Kind der Gefahr des Todes ausgesetzt werde. Laut Medizinern habe das Neugeborene bei Temperaturen um die Null Grad nicht lange am Fundort liegen können. „Man kann nicht von Stunden sprechen“, so Hochstädter. Spätestens am Dienstag will die Polizei Fotos und Informationen zu den näheren Umständen des Fundes des Säuglings veröffentlichen, um mehr Hinweise in der Sache zu erhalten.

Bisher seien die Hinweise „sehr spärlich“, sagte der Polizeisprecher. Dagegen gebe es zahlreiche Anfragen von Paaren, die das Kind gerne aufziehen würden. Nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland seien Anfrage gekommen, sogar aus Österreich*. Das Kind befinde sich derzeit im Krankenhaus und sei in gutem Gesundheitszustand. Es sei im Krankenhaus gut aufgenommen worden. Die Polizei fahndet weiter nach den Eltern des Neugeborenen, wie fr.de* berichtet.

Baby in Rüsselsheim ausgesetzt: Wo wurde das Kind geboren?

Zur Hautfarbe des Kindes wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Lediglich, dass der Säugling in ein buntes Handtuch gewickelt war, ist bekannt. Unklar ist auch, ob das Kind womöglich in der Nähe im Freien auf die Welt gebracht wurde oder zum Fundort in der Nähe der Liebigstraße in Rüsselsheim-Haßloch unweit der Horlache gebracht wurde. „Beide Szenarien sind denkbar“, sagte Hochstädter.

Update von Montag, 20.01.2020, 11.31 Uhr: Dem in Rüsselsheim ausgesetzten Baby geht es aktuell den Umständen entsprechend gut, wie die Hessenschau berichtet. Der Säugling sei außer Lebensgefahr.

Zu der Suche nach den Eltern des Kindes gibt es aktuell nichts Neues. Allerdings probiere die Polizei alles, die Mutter des Kindes zu finden. Dazu werden unter anderem auch Anwohner in der näheren Umgebung befragt.

Wird kein Elternteil des Babys ausfindig gemacht, würde sich das Jugendamt einschalten und das Kind einer Pflegefamilie übergeben.

Update vom Samstag, 18.01.2020, 14.23 Uhr: Von den Eltern des neugeborenen Babys, das am Freitag (17.01.2020) in Rüsselsheim ausgesetzt wurde, fehlt weiter jede Spur. Im Laufe des Samstags erhielt die Polizei Rüsselsheim nur wenige Hinweise.

Es hätten sich aber mehrere Paare gemeldet, die das Kind sofort und liebend gern aufnehmen und großziehen würden, sagte ein Polizeisprecher. „Auch Windelspenden sind uns schon angeboten worden.“

Rüsselsheim: Baby ausgesetzt – Polizei: „Es wäre vermutlich erfroren“

Update vom Samstag, 18.01.2020, 12.17 Uhr: Das ausgesetzte Baby, das in Rüsselsheim gefunden worden ist, wäre „vermutlich erfroren“, wenn nicht Spaziergänger das Kind entdeckt hätten. „Das wäre nicht lange gut gegangen, für so ein kleines Baby war es viel, viel zu kalt“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Das Baby hatten Spaziergänger in einem Gebüsch in der Nähe eines kleinen Flusses in Rüsselsheim gefunden. Sie hatten seine Schreie gehört. Laut Polizei könne der Säugling nicht lange dort gelegen haben.

Baby in Rüsselsheim ausgesetzt: Wo ist seine Mutter? – Polizei sucht nach Hinweisen

Erstmeldung vom Samstag, 18.01.2020, 9.41 Uhr: Rüsselsheim – Einen neugeborenen Säugling haben Spaziergänger am Freitagabend (17.01.2020) gegen 20 Uhr in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) gefunden. Das Baby war lediglich in ein Handtuch gewickelt.

Das teilt das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt am Samstag (18.01.2020) mit. Die Finder wurden durch die Schreie des Babys auf das Kind aufmerksam. Sie alarmierten über den Notruf die Polizei. Die Spaziergänger hatten den Säugling im Rüsselsheimer Stadtteil Haßloch entdeckt. Es lag im Bereich der Liebigstraße an einem kleinen Fußweg entlang der Horlache.

„Wären die Spaziergänger nicht auf den Säugling aufmerksam geworden, wäre das Neugeborene bei den winterlichen Temperaturen in der Nacht vermutlich erfroren“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Baby ausgesetzt: Polizei in Rüsselsheim sucht nach seiner Mutter

Der kleine Junge war unterkühlt. Er wurde am Freitagabend sofort in ein Krankenhaus gebracht. Das Baby ist wohlauf und sein Gesundheitszustand ist laut Polizei derzeit stabil.

Bislang haben sich weder die Mutter des Babys noch andere Verwandte gemeldet. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass seine Mutter das Kind ausgesetzt hat.

Die Polizei versucht nun, die Identität des kleinen Jungen herauszufinden. Vor allem will sie aber auch ermitteln, wer seine Mutter ist. Deshalb bittet die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen.

Baby ausgesetzt – Polizei fragt: Wer in Rüsselsheim hat Hinweise auf die Mutter?

Wer hat in diesem Zusammenhang am Freitag (17.01.2020) in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr in der Nähe des Fundorts in der Liebigstraße in Rüsselsheim etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zu Beginn des Jahres 2020 wurde auch in München ein ausgesetztes Baby gefunden. Es wurde in einem Hinterhof entdeckt. Das wenige Monate alte Mädchen ist wohlauf, der Vater wurde ausfindig gemacht.

