Luftkuss für den kastrierten Ex: Kaltblütige Russin verurteilt

Eine Russin wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt: Sie hat das beste Stück ihres Ex-Mannes abgeschnitten.

Moskau - Das Urteil war gefallen und Lira Plaksina wurde in schwarzem Dress und Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt; aber nicht ohne sich mit einem Luftkuss zu verabschieden. Sie verspottete damit ihren Ex-Mann.

Lira Plaksina hat ihm im Schlaf im Oktober 2017 sein bestes Stück mit einem Küchenmesser abgeschnitten, wie dailymail.co.uk berichtet.

Vor Gericht hatte sie behauptet, ihr 44-jähriger Ex wäre betrunken in ihrem Heim aufgetaucht und hätte Geschlechtsverkehr von ihr gefordert. Notwehr, so ihre Version der Tat.

Das Gericht sah es allerdings als erwiesen an, dass die 47-jährige Russin im Schlaf das Geschlechtsteil ihres Ex - mit Hodensack - abgeschnitten hat. Vier Jahre Haft lautete das Urteil.

Mit Luftkuss verabschiedete sich die Russin am 20. April aus dem Gericht. Die Genugtuung gegenüber ihrem Ex-Mann sind ihr wohl vier Jahre Gefängnis wert.