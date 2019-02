Polizistin stirbt bei einer Einsatzfahrt: Große Trauer um „Charly“ (†22)

Der Streifenwagen steht demoliert an einer Straße nach einem tödlichen Verkehrsunfal. Die Einsatzfahrt eines Polizeiwagens endet in einem Kreisel in Saarbrücken tragisch

Schock bei der Polizei: Während einer Einsatzfahrt ist eine Polizistin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Kollegen und Internet-User trauern um die Frau.

Update vom 18. Februar 2019: Mittlerweile gibt es weitere Details zum verheerenden Unfall in Saarbrücken, bei dem die 22-jährige Polizistin Charlotte B. ums Leben kam. Bei der Verfolgung eines mutmaßlich betrunkenen Autofahrers geriet der Polizei-Mercedes außer Kontrolle. Gegen 6.25 Uhr am Samstagmorgen überschlug sich das Dienstfahrzeug und krachte gegen eine Straßenlaterne. Die junge Polizistin verstarb noch an der Unfallstelle, ihr Kollege kam schwer verletzt in eine Klinik.

Wie die Bild-Zeitung schreibt, wurde Charlotte B. erst vor zwei Wochen zur Polizei-Kommissarin ernannt. In ihrer Freizeit spielte sie Handball beim HSV Püttlingen. Auf Facebook schrieb der Verein: „Dieses tragische Ereignis ist für uns unfassbar. Unser gesamtes Team und das Umfeld des HSV Püttlingen steht völlig unter Schock! Wir verlieren mit ‚Charly‘ einen tollen, immer fröhlichen und absolut liebenswerten Menschen. Charlotte hinterlässt eine Riesenlücke in unserer Mannschaft, da ihre Teamfähigkeit und ihre Einstellung zum Handballsport mehr als vorbildlich war. Wir können es nicht begreifen und suchen verzweifelt nach Antworten, warum sie uns im Alter von 22 Jahren auf diese brutale Art verlassen musste. Es wird wohl nie eine Antwort auf unsere Fragen geben.“

Auch ihr ehemaliger Verein HSG Fraulautern-Überherrn zeigt sich erschüttert. Beim Spiel am Sonntag gab es eine Gedenkminute für die 22-Jährige, die bereits in der Jugend für die HSG Handball spielte. „Fassungslos gilt unser tief empfundenes Mitgefühl der Familie und Freunden. Charly, wir werden dich vermissen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins.

Große Trauer im Saarland: Polizistin stirbt im Einsatz bei furchtbarem Unfall

Saarbrücken - Eine Polizistin ist im Saarland bei einem Unfall während einer Einsatzfahrt ums Leben gekommen. Der Fahrer des Streifenwagens wurde am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Die Polizisten waren an Fahndungsmaßnahmen nach einem französischen Auto beteiligt, das, laut Zeugenaussagen, von einem "total betrunkenen Mann" in Richtung Grenzübergang Saarbrücken-Schönbach nach Frankreich gefahren wurde. Das berichtet die Polizei Saarbrücken in ihrer Pressemitteilung.

Saarbrücken: Polizistin bei Unfall getötet, Kollege wurde schwer verletzt

Am Verteilerkreis Güdingen- Schönbach (Großblittersdorfer Straße) kam es zum schweren Unfall. Die Beifahrerin, eine 22-jährige Polizeikommissarin, musste von der Feuerwehr aus dem Einsatzfahrzeug geborgen werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Streifenwagens wurde schwer verletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert.

Mit der Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. In die Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlich betrunkenen französischen Autofahrer sind die französischen Behörden eingeschaltet.

Polizistin bei Unfall in Saarbrücken gestorben: Angehörige, Freunde und Kollegen trauern

Die schlimme Nachricht über die tote Polizistin lässt Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen fassungslos zurück. Innenminister Bouillon und Innenstaatssekretär Seel bekundeten ihr tiefes Mitgefühl. Landespolizeipräsident Norbert Rupp zeigte sich ebenfalls erschüttert. Er beteiligte sich an Maßnahmen zur Betreuung der Kolleginnen und Kollegen der betroffenen Dienststelle sowie den am Einsatz beteiligten Kräften. Ab sofort führen die Streifenfahrzeuge der Polizei Trauerflor.

Auch bei Twitter kommentieren zahlreiche User unter dem Tweet der Polizei. Die Anteilnahme ist riesig. Über den schrecklichen Unfall berichtet auch HEIDELBERG24.de*.

Ein Geisterfahrer ist bei einem anderen Unfall auf der Autobahn A1 bei Stuhr (Niedersachsen) nahe Bremen ums Leben gekommen, wie nordbuzz.de*. Er raste in eine Familie, die Eltern und ein Kind schweben in Lebensgefahr.

#PolizeiSaarland trauert um Kollegin. Heute Morgen kam gegen 06:25 Uhr eine Kollegin im Rahmen einer Einsatzfahrt in #Saarbrücken-#Güdingen ums Leben. Der Fahrer des Funkstreifenwagens wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht. Genaueres zum #Unfall steht noch nicht fest. — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) 16. Februar 2019

dpa/heu

*HEIDELBERG24.de und nordbuzz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.