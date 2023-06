Nusret muss Restaurant schließen: Das ist der Grund!

Die beliebte Restaurantkette von Nusret Gökçe, besser bekannt als „Salt Bae“, hat einen schweren Schlag erlitten. Das teure und hochstilisierte „Salt Bae Burger“ Restaurant in Manhattan, das für seine mit Goldflocken belegten Burger bekannt ist, musste seine Türen schließen. Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von negativen Bewertungen, die das Restaurant als eines der schlechtesten in New York kennzeichneten.

Nusret Gökçe, der durch seine markanten Salzstreuer-Gesten auf Social Media zum globalen Phänomen wurde, hat das Restaurant erst vor drei Jahren eröffnet. Mit einem Menü, das luxuriöse Burger für rund 100 Dollar anbot, setzte Gökçe auf Qualität und Exklusivität. Doch die Realität war offenbar anders.

Trotz der glänzenden Goldflocken, die seine Burger zierten, konnte das „Salt Bae Burger“ Restaurant die Gastrokritiker nicht beeindrucken. Es erhielt eine Flut von schlechten Bewertungen, die die Qualität der Burger bemängelten. Ein Kritiker ging sogar so weit, das Restaurant als das Schlechteste in ganz New York zu bezeichnen.

Doch das Schließen einer Filiale bedeutet nicht das Ende von Gökçes kulinarischem Reich. Der Laden in Manhattan war nur eine von vielen Filialen, die der türkische Koch weltweit betreibt. Sein Hauptgeschäft ist seine Steakhouse-Kette, die bei vielen Sportstars, darunter auch Lionel Messi und der Fifa-Boss Gianni Infantino, beliebt ist.

Während der „Salt Bae Burger“ in Manhattan schließt, bleibt abzuwarten, ob andere Filialen von Gökçes Kette ebenfalls betroffen sein könnten. In der Zwischenzeit bleibt Nusret „Salt Bae“ Gökçe ein markantes Gesicht in der globalen Gastronomieszene, und seine Steakhouse-Kette bleibt ein beliebter Treffpunkt für Prominente und Sportstars.

Hier seht ihr ihn: