Salzburg: Gut Aiderbichl will fünf Tiger aufnehmen

Von: Johannes Welte

Gut Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber besucht die Tiger in Rumänien © Gut Aiderbichl

Esel, Pferde, Hühner oder Schweine sind das gewohnte Bild, das Besucher des Gnadenhofes von Gut Aiderbichl bei Salzburg vertraut ist. Jetzt sollen auch noch fünf Tiger dazu kommen.

Henndorf - Die Tiergnadenhöfe von Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg, bei Deggendorf (Niederbayern) und Iffeldorf (Oberbayern) sind bekannt dafür, dass dort Haustiere einen ruhigen Lebensabend genießen dürfen. Es wurde auch schon mal ein Zirkuskamel aufgenommen.

Österreich als neue Heimat für fünf bengalische Tiger

Jetzt könnten aber fünf bengalische Zirkustiger in der Zentrale im Salzburger Land dazukommen: Die gestreiften Raubkatzen namens Sandy, Floy, Tango, Roxy und Sonja. Sie sind seit ihrer Geburt mit dem Dompteur Markus auf Tournee gewesen, zuletzt mit dem Moskauer Circus aus Nördlingen (Schwaben).

Gut Aiderbichl bei Salzburg will jetzt auch Tiger aufnehmen. © Spitzi-Foto via imago-images.de

Zirkus wurden Corona und sein russischer Name zum Verhängnis

„Leider ist dem Zirkus der Name zum Verhängnis geworden. Seit dem Russland-Ukraine Krieg blieben die Besucher aus“, berichtet Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber. „Berechtigt war der Zorn der Bevölkerung jedoch nicht, denn der Betreiber war kein Russe, sondern deutscher Staatsbürger.“

Auch die Corona-Pandemie habe dem Zirkus sehr geschadet. Tierschutzverbände wie Peta hatten die Tierhaltung des Zirkusses kritisiert, der nun darauf verzichtet und mit menschlichen Akrobaten auf Tournee ist. Außerdem wird über ein generelles Wildtierverbot in Zirkussen diskutiert. Im schlimmsten Fall, so Gut Aiderbichl, könne das das Todesurteil der Tiger bedeuten. „Ich habe Angst um die Zukunft meiner Tiere“, so Dompteur Markus. Auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause für seine Tiger wandte er sich an Gut Aiderbichl und übergab den Tierschützern die Tiger.

Vorbereitungen für Gehege bei Salzburg laufen

Dies werden derzeit in einem Gehege in Rumänien betreut. Das soll aber keine Dauerlösung sein. Auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg in Österreich läuft jetzt die Planung für ein großes Tigergehege. „Ob wir unser Engagement für die Tiger wirklich in die Tat umsetzen können, hängt derzeit jedoch noch an der behördlichen Bewilligung. Ohne entsprechende Zustimmungen sind uns die Hände gebunden und wir können kein Tigergehege bauen,“ so Ehrengruber. Weiter: „Sollten wir Projekt wirklich in die Tat umsetzen dürfen, können dann natürlich auch unsere Tiger in Henndorf besucht werden.“

Der Tierschützer ist fasziniert von den majestätischen Tieren: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, diesen Tigern gegenüberzustehen“, berichtet der Tierschützer weiter. Er hatte die Tiger in der Aiderbichl-Niederlassung in Rumänien besucht - insgesamt betreibt die Organisation 60 Gnadenhöfe europaweit, nur die drei bei Salzburg und in Bayern kann man besuchen. „Obwohl uns ein Gitter trennt und ich weiß, dass die imposanten Tiere an Menschen gewöhnt sind, habe ich sehr großen Respekt, bin voller Ehrfurcht und Bewunderung.“

