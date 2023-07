Nach einem Leben im dunklen Stall: Gute Perspektiven für Wallach „Samurai“

Von: Dierk Rohdenburg

Soll bald ein neues Zuhause erhalten: der Wallach „Samurai“ in Wardenburg. © Landkreis

Wildeshausen – Das Schicksal des etwa 13-jährigen Wallachs „Samurai“ im Landkreis Oldenburg hat bundesweit viele Tausend Menschen beschäftigt. Nun darf das Tier wohl bald in eine artgerechte Haltung wechseln.

Es gibt die begründete Hoffnung, dass das Tier ein neues gutes Zuhause findet, nachdem das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg das Pferd im Februar aus seiner dunklen und verdreckten Haltung in der Gemeinde Großenkneten befreit hat. Der Hinweis, dass das Tier sogar von edler Abstammung stammen könnte, wie eine Leserin aus der Eifel dem Veterinäramt gemeldet hatte, hat sich allerdings zerschlagen.

Grundsätzlich geht es aber ohnehin nicht darum, ob „Samurai“ aus einer namhaften Zucht stammen könnte. Seine Vergangenheit war offenbar so elend, dass das Veterinäramt nach einer Bleibe sucht, die ihm eine schöne Zukunft erlaubt.

„Es gab großes Interesse von vielen Seiten“, so eine Sprecherin der Behörde. Nun wolle man abwägen, wo „Samurai“ am besten untergebracht werden könne. Dazu gebe es eine enge Absprache mit den derzeitigen Haltern in der Gemeinde Wardenburg, die das Pferd vorübergehend untergebracht haben.

Leserin glaubte, Pferd „Samurai“ erkannt zu haben

Bei dem Wallach handelt es sich mutmaßlich um einen Traber. Bezüglich des Ausbildungsstands ist dem Veterinäramt nichts bekannt. Laut Behörde hat das Tier vermutlich sein bisheriges Leben weitestgehend im Stall verbracht und hatte nur über die Boxenwände herüber Kontakt zu einem weiteren Pferd. Deshalb soll sich die Vergesellschaftung mit anderen Tieren in der derzeitigen Haltung schwierig gestalten.

Der 13-jährige Wallach „Samurai“ sucht ein neues Zuhause – und hat es nun wohl gefunden. (Archivbild) © Tierschutzhof Wardenburg

Zum Zeitpunkt der Fortnahme war „Samurai“ noch Hengst und somit nicht kastriert „Die ausgeprägte Hengstattitüde, die er gegenüber Artgenossen zeigt, hat sich erwartungsgemäß bis jetzt nur wenig bis kaum gebessert“, heißt es vom Veterinäramt. Es müsse angenommen werden, dass der Wallach sein Leben fast ausschließlich im Stall gehalten wurde.

Herkunft des Wallachs aus Großenkneten weiter ungeklärt

Das allerdings wäre anders gewesen, wenn es sich um den gleichen „Samurai“ gehandelt hätte, den die Leserin aus der Eifel beschrieb. Sie hatte von dem Pferdeschicksal gelesen und sich sowohl bei unserer Redaktion als auch beim Veterinäramt gemeldet. Das Tier stamme von den bekannten Hengsten „Swarovski“ (Vater) und „Sandro Hit“ (Großvater) ab, teilte sie mit. Sie habe ihn damals kören (für die Zucht auszeichnen) lassen.

Vor sieben Jahren habe sie das Pferd verkauft, und schon nach einem Jahr erfahren, dass es nicht gut gehalten wurde. „Ich wollte den Hengst zurückholen, aber ich habe ihn nicht bekommen“, berichtete sie. Später sei das Tier weiterverkauft worden, sodass sie es aus den Augen verloren habe.

„Samurai“ erhält Chance, ein weitgehend pferdegerechtes Leben zu führen

Auf Vermittlung unserer Redaktion sandte die Frau die der Abstammungspapiere zum Veterinäramt. Dort stellte man jedoch schnell fest, dass es sich lediglich um ein Tier gleichen Namens handelt. Die Herkunft bleibt somit weiter ungeklärt.

Unabhängig davon gehe es aber darum, dem Wallach die Möglichkeit zu bieten, ein weitgehend pferdegerechtes Leben zu führen, so das Veterinäramt. Dabei sollte „Samurai“ die Möglichkeit zum Kontakt mit anderen Pferden geboten werden, sodass über die Zeit eine Eingliederung in eine Herde oder die Vergesellschaftung mit einem Partner eine Option sein könne.