Nach Brand-Tragödie: Sankt Augustin trauert um tote Feuerwehrleute – „sie wollten nur helfen“

Von: Johanna Werning

Teilen

Die Trauer in Sankt Augustin ist nach dem tödlichen Feuerwehreinsatz riesig. 2000 Menschen kamen, um Abschied zu nehmen von Magda und Michael.

Sankt Augustin – Die Freibäder sind am Freitag geschlossen, die Fahnen auf halbmast: Sankt Augustin trauert um Magda und Michael. Die beiden Feuerwehrleute sind am 18. Juni bei einem Einsatz in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) ums Leben gekommen.

Feuerwehrleute bei Einsatz in Sankt Augustin gestorben: Gedenkfeier mit 2000 Menschen

Mit der Gedenkfeier am Freitag trauert Sankt Augustin und die gesamte Blaulichtfamilie um die Verstorbenen. Mehrere tausend Menschen sind zur Trauerfeier auf dem Klostergelände der Steyler Missionare zusammengekommen. Darunter auch viele Anwohnerinnen und Anwohner – insgesamt 2000 Menschen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul, Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf und Norbert Röttgen, CDU-Politiker und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Sieg II. Sie alle wollen Abschied von Magda und Michael nehmen.

Bei einem Einsatz sind zwei Feuerwehrleute in Sankt Augustin ums Leben gekommen – ihnen wurde am 30. Juni bei einer Trauerfeier gedacht. © Roberto Pfeil

Ein Standardeinsatz ist am Sonntagvormittag zum Albtraum geworden, sagt Reul in seiner Trauerrede. Ein Brand in einem Motorradgeschäft. „Der 36-jährige Michael und und die 37-jährige Magda gehörten zu den ersten, die den Kampf gegen die Flammen aufgenommen haben“, so Reul sichtlich bewegt.

„Sie waren schon oft im Einsatz. Sie wollten nur helfen“, sagt Reul. Doch nur wenige Minuten nach Einsatzbeginn kam es zum furchtbaren Unglück. Was genau in der brennenden Motorradwerkstatt passierte, ist unklar. Magda und Michael galten als vermisst. „Über 200 Kameraden haben alles gegeben, um sie zu finden.“ Am Abend dann die traurige Gewissheit: Die beiden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden tot geborgen. „Ich war selbst vor Ort. Die Hoffnungslosigkeit war greifbar. Diesen Anblick werde ich nie vergessen“, erinnert sich Reul. „Alles, was ich tun konnte, war zuzuhören und da zu sein“, sagt er weiter.

„Wir wissen noch nicht viel über die Ursache für diesen Unfall, aber wir stehen in der Pflicht, die offenen Fragen zu beantworten“, verspricht Reul. Seine Rede beendet er mit den Worten: „Wir werden euch nicht vergessen.“

„Habe Bilder im Kopf, die ich nie wieder vergesse“: Sankt Augustin trauert um tote Feuerwehrleute

Vor Beginn der Trauerfeier für Magda und Michael in Sankt Augustin, tragen sich Feuerwehrleute in ein Kondolenzbuch ein. © Roberto Pfeil/dpa

Bürgermeister Max Leitterstorf beschreibt den 18. Juni als den „dunkelsten Tag der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin“. Auch gut zwei Wochen später kann er das tragische Unglück noch immer nicht begreifen, erzählt er bei der Trauerfeier im Gespräch mit 24RHEIN.

Er selbst war bei dem tragischen Einsatz vor Ort. „Wenn ich die Augen schließe, habe ich Bilder im Kopf und Sätze im Ohr, die ich nie wieder vergesse. ‚Wir haben die beiden gefunden. Sie liegen direkt beieinander‘, ‚Wir gehen erst, wenn wir die beiden gefunden haben‘, ‚wir stehen Spalier‘“, erinnert sich Leitterstorf.

„Ihr seid als Retter gekommen und als Helden gegangen“: Feuerwehrleute sterben bei Brand

Die Trauer ist in ganz Sankt Augustin riesig – aber auch der Zusammenhalt, betont der Bürgermeister weiter. Vor der Feuerwache wurde ein Meer aus Blumen abgelegt. Anwohnerinnen und Anwohner haben Nachrichten wie „Ihr seid als Retter gekommen und als Helden gegangen“ auf Zäune geschrieben. Nachbarn haben Spendenaktionen für die Hinterbliebenen der toten Feuerwehrleute sowie den Besitzern der Motorradwerkstatt ins Leben gerufen. Das berührt, so Leitterstorf. „Bei aller Trauer ziehen wir auch Kraft aus der Gemeinschaft“, sagt ein sichtlich ergriffener Leitterstorf weiter.

Das sagt auch Herbert Maur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Die vergangenen zwei Wochen seien hart gewesen. Aber: „Es ist sehr bewegend, in so viele Augen zu schauen und zu wissen, dass die Anteilnahme riesig ist“, erzählt er nach der Trauerfeier im Interview mit 24REIN. „Wir bekommen von der gesamten Feuerwehrfamilie riesige Unterstützung.“ Aktuell treffen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr jeden Abend. „Und dann reden wir, sehr lange.“

Gedenkfeier in Sankt Augustin: „Aus allen Himmelsrichtungen gekommen, um Anteil zu nehmen“

Tausende Feuerwehrleute aus ganz Deutschland nehmen an der Trauerfeier für ihre verstorbenen Kameraden in Sankt Augustin teil. © Roberto Pfeil/dpa

Kreisbrandmeister Stefan Gandelau ist seit drei Jahrzehnten bei der Feuerwehr. Für ihn ist trotzdem klar: „Den Tag werde ich nie vergessen“, sagt er. „In meinen 34 Jahren bei der Feuerwehr war das der schwärzeste Tag, den ich erleben musste.“ Aber: „Aus allen Himmelsrichtungen sind Feuerwehrleute und Helfer zu uns gekommen, um Anteil zu nehmen und uns zu unterstützen. Das hilft. Das hilft den Kameraden von Sankt Augustin und allen, die an dem Einsatz beteiligt waren.“ (jw)