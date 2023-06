Wegen Grillmarinade: In Niedersachsen verfärbt sich Bach blutrot

Von: Andree Wächter

Teilen

Blutrot färbte sich der Icker Bach bei Belm. Zum Glück war es nur ungefährliche Marinade für Grillfleisch. Die Feuerwehr errichtete Sperren.

Belm – Laut dem alten Testament soll es zehn Plagen gegeben haben. Eine davon war, dass das Nilwasser sich in Blut verwandelte. Ganz so schlimm war es in Belm (Landkreis Osnabrück) in Niedersachsen nicht. Dort verfärbte sich ein Bach blutrot. Weder Moses noch sonstige biblische oder andere Mächte hatten dort ihre Hände im Spiel. Dass der Icker Bach in Teilen blutrot war, lag an Marinade für Grillfleisch. Ein Gewürzhersteller hatte aufgrund einer technischen Fehlfunktion die rote Marinade über einen Regenwasserkanal in den Bach geleitet.

Blutroter Bach in Niedersachsen: Grillmarinade eingeleitet

Nach NDR-Informationen bemerkte der Hersteller, die AVO-Werke August Beisse, den Fehler und informierte die Feuerwehr. Die Retter haben dann drei Sperren auf dem inzwischen blutroten Icker Bach gesetzt, schreiben sie auf Facebook. Die ungefährliche Flüssigkeit wurde anschließend von einem Entsorgungsbetrieb beseitigt. Da es sich um ein Lebensmittel handelte, war es eher unschädlich für Tiere, Pflanzen und Menschen. Wegen der hohen Konzentration habe die Grillmarinade lediglich etwas unangenehm gerochen.

Die AVO-Werke sprachen später von einer „technischen Fehlfunktion des betriebseigenen Klärwerks“. Laut ihren Angaben war der Auffangbehälter für das Pflanzenfett übergelaufen. „Da sich die Kläranlage außen auf dem Werksgelände befindet, gelangte das Fett über die Oberflächenentwässerungsrinnen in das Regenwassersystem“, hieß es weiter. Und von dort aus in den Bach.

Blutrot färbte sich der Bach Icker bei Belm. © Feuerwehr Belm/Facebook

In dem Klärwerk werden laut Unternehmensangaben die pflanzlichen Fette aus der Marinadenproduktion vom Rest getrennt, in dem Behälter gesammelt und schließlich von einem Entsorgungsbetrieb zur Strom- und Wärmeerzeugung in eine Biogasanlage gebracht. Damit sich ein solcher Vorfall möglichst nicht wiederholt, prüfen nun Techniker die Anlage.