Schalke gegen Norwich - für einen Spieler wird es heute Abend besonders emotional

Schalke 04 gegen Norwich City - das ist heute ab 18.30 Uhr kein normales Testspiel. Vor allem nicht für einen S04-Kultspieler, der nun nicht mehr in Königsblau, sondern Kanariengelb antritt.

Lotte/Gelsenkirchen - "Niemals geht man so ganz": Für Ralf Fährmann könnte diese Zeile aus einem bekannten Lied in zwölf Monaten womöglich zutreffen. Wie 24VEST* berichtet, ist der ehemalige Schalke-Torwart von S04 zwar an den englischen Premiere-League-Aufsteiger Norwich City ausgeliehen worden - jedoch zunächst nur für ein Jahr.

Somit könnte das heutige Aufeinandertreffen (18.30 Uhr im FRIMO Stadion im münsterländischen Lotte) beider Klubs also nur vorübergehendes Abschiedsspiel für "Ralle" sein.

Fährmanns Abschied könnte nur ein vorübergehender sein

Vor allem, wenn nach der kommenden Saison mit Alexander Nübel die aktuelle Nummer Eins den Verein - möglicherweise Richtung Bayern - verlässt und Schalke wieder Bedarf an Fährmanns Diensten haben könnte.

Das Spiel Schalke 04 gegen Norwich City beginnt am heutigen Freitag, 19. Juli, um 18.30 Uhr und ist online beim Streaming-Sportportal DAZN zu sehen.

