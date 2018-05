Schießerei in Amsterdam - Ein Toter

Bei einer Schießerei in Amsterdam hat es einen Toten und einen Verletzten gegeben. Hinweise auf eine terroristische Tat lägen derzeit nicht vor.

Amsterdam - Bei einer Schießerei in Amsterdam hat es einen Toten und einen Verletzten gegeben. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend auf der Krootstraat im Südosten der bei Touristen beliebten Stadt ereignet, teilte die niederländische Polizei am Donnerstag mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Hinweise auf eine terroristische Tat lägen derzeit nicht vor.

In Amsterdam ist in den vergangenen Jahren der Konflikt zwischen rivalisierenden Drogenbanden eskaliert. Seit 2012 gab es mehrere gewaltsame Zwischenfälle. Bei einer Schießerei im Zentrum von Amsterdam wurde im Januar ein 17-jähriger Junge getötet, zwei weitere Menschen erlitten Verletzungen.

AFP