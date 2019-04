Schießerei nahe Kopenhagen: Mehrere Menschen von Kugeln verletzt

Bei einer Schießerei in der Gemeinde Rungsted sind mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden.

Bei einer Schießerei in der dänischen Gemeinde Rungsted, etwa 30 Kilometer von Kopenhagen, sind offenbar mehrerer Menschen von Kugeln verletzt worden.

Bei einer Schießerei nördlich von Kopenhagen sind nach Angaben der dänischen Polizei am Samstagabend mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Man sei mit einem Großaufgebot in der Gemeinde Rungsted vor Ort, meldete die Polizei der Region Nordseeland (Nordsjælland) auf Twitter. Welches Motiv hinter den Schüssen stecke, könne man noch nicht sagen. Es lasse sich bislang nicht ausschließen, dass der Zwischenfall etwas mit kriminellen Banden zu tun habe. Rungsted liegt rund 30 Kilometer nördlich von Kopenhagen.

Rungsted: Polizei-Großaufgebot wegen Schießerei

Man sei mit einem Großaufgebot in der Gemeinde Rungsted vor Ort, erklärte die Polizei. Weitere Informationen gaben die Beamten zunächst nicht bekannt. Auf Bildern war zu sehen, dass mehrere Rettungs- und Polizeiwagen in einer Kurve einer Straße standen, die am Wasser entlangführt.

Rungsted ist Teil der Stadt Hørsholm und liegt rund 30 Kilometer nördlich von Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt sind mehrere Gangs aktiv.

#URGENTE Varias personas han resultado heridas de bala tras un tiroteo con armas automáticas ocurrido poco después de las 6 de la tarde en #Rungsted, zona residencial de lujo al norte de #Copenhague a orillas del estrecho báltico del #Sund. La @Policia danesa acordona el lugar. pic.twitter.com/B5Mu7uSNxd — JM Noticias (@JMNoticias) 6. April 2019

dpa

Mehr Infos in Kürze!