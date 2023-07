Schlechte Aussichten: DWD erwartet weitere Gewitter mit Starkregen in NRW

Bis einschließlich Donnerstag soll es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder Schauer und Gewitter in NRW geben (Symbolbild). © Christoph Schmidt/dpa

Die Wetter-Aussichten in NRW bleiben auch zum Start in den August nass und trüb. Experten rechnen außerdem mit neuen Gewittern und immer wieder Regen.

Köln – Es bleibt trüb, kühl und nass in Nordrhein-Westfalen. Auch der Start in den August verspricht zumindest vorerst kein Sommer-Comeback. Dafür werden neue Gewitter, teilweise mit Starkregen, im Land erwartet. Zwischen Dienstag und Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) immer wieder mit eingelagerten Gewittern in NRW. Dazu kommen teilweise stürmische Böen.

