Hundert Mitarbeiter in Quarantäne: Luxushotel am Timmendorfer Strand geschlossen

Weil sich drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen hundert Kollegen des Grand Hotel Seeschlösschen am Timmendorfer Strand in Quarantäne.

Timmendorfer Strand – Das Grand Hotel Seeschlösschen am Timmendorfer Strand musste am Samstag, 17. Oktober 2020, am Abend geschlossen werden. Drei Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus-Sars-CoV-2 getestet, wie 24hamburg.de berichtet. Rund hundert Kollegen mussten daraufhin in Quarantäne*. 200 Gäste mussten das Hotel verlassen.

Im Norden Deutschlands steigt die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen aktuell rasant. Zwar wurde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf den ersten Testpersonen der Coronavirus-Impfstoff MVA-SARS-2-S verabreicht*, doch die Entwicklung zur Marktreife wird noch einige Monate in Anspruch nehmen. In Hamburg sind die Anwohner derweil unzufrieden mit den strengen Coronavirus-Maßnahmen.