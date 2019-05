Menschenschädel auf Rinder-Friedhof entdeckt

Vor rund drei Wochen hat ein Passant eine schockierende Entdeckung gemacht. Auf einer Müllkippe fand er mehr als zwei Dutzend tote Rinder. Jetzt haben Wanderer einen menschlichen Schädel auf dem Rinder-Friedhof entdeckt.

Update, 7. Mai: Spaziergänger haben auf einer ehemaligen Mülldeponie im osthessischen Schlüchtern einen menschlichen Schädel gefunden. Es ist an der Stelle bereits der zweite grausige Fund innerhalb weniger Wochen: Im April waren dort die Überreste von mindestens 27 verscharrten Rindern entdeckt worden. Derzeit gebe es aber keine Hinweise, dass beide Fälle im Zusammenhang stehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Offenbach. Der am 1. Mai gefundene Schädel werde nun gerichtsmedizinisch untersucht. Es muss demnach geklärt werden, wie alt dieser ist, wie lange er schon auf der früheren Müllkippe lag - und zu wem er gehört.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen, denn noch steht sie vor einem Rätsel. Ein Verbrechen schließen die Beamten ebenso wenig aus wie die Möglichkeit, dass der Schädel nach der Auflösung eines alten Friedhofs auf die Deponie gelangt sein könnte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. Die Untersuchungen im Fall der verscharrten Rinder dauern unterdessen an. Dazu gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte der Polizeisprecher weiter. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz.

Schlüchtern: Passant macht Schock-Fund auf Müllkippe

Meldung vom 12. April 2019: Auf einer ehemaligen Mülldeponie im osthessischen Schlüchtern haben unbekannte Täter über einen längeren Zeitraum mehr als zwei Dutzend tote Rinder verscharrt und somit illegal entsorgt. Das berichtete der Main-Kinzig-Kreis am Freitag. Ein Passant habe die Entdeckung vor Kurzem gemacht und die Behörden informiert. "Unter praktisch jedem Erdhügel, den der Baggerfahrer des Bauhofs umgrub, fand sich ein totes Rind", berichtete der Kreis.

Schlüchtern: 27 tote Rinder illegal entsorgt

Veterinärdezernent Winfried Ottmann sagte: "Wir werden am Ende das tatsächliche Ausmaß nur schätzen können. Mit Funden belegt sind 27 Rinder, von denen einige vor dem Verscharren mit einem Bolzenschussgerät getötet oder mit vermutlich stumpfen Werkzeugen erschlagen wurden." Viele Tiere wiesen dagegen gar keine derartigen Merkmale auf. "Bei ihnen ist davon auszugehen, dass sie schlichtweg im Stall oder im Freien verhungert und aufgrund unbehandelter Krankheiten verendet sind." Wer so mit seinen Nutztieren umgehe, habe kein Herz für Tiere, befand Ottmann.

Der Halter hätte laut Landkreis jedes der Rinder kostenpflichtig über die Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen müssen. Durch sein rechtswidriges Verhalten habe er sich einen finanziellen Vorteil verschafft. Die Kosten für die aufwendige Bergung und Beseitigung müsse nun die Stadt Schlüchtern zahlen.

dpa