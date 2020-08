Nach Polizeieinsatz in Schlüchterner Shisha-Bar: Jetzt wollen Behörden handeln

Feiern ohne Corona-Abstand

In der Weitzelstraße in Schlüchtern kam es aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung zu einem Polizeieinsatz.

Ein Polizeieinsatz in einer Shisha-Bar in Schlüchtern beschäftigt jetzt die Behörden. In der Bar, in der sich trotz Corona nachts um 3 Uhr etwa 100 Personen aufhielten, herrschte eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration.