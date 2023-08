Angler in Kanada erlebt Todesangst: Weißer Hai beißt bei ihm an und rast auf Kajak zu

Von: Carolin Gehrmann

Schock für einen Angler in Kanada. Statt Makrelen beißt plötzlich ein riesiger Fisch an. In welcher Gefahr er schwebt, wird ihm schlagartig klar, als das Tier aus dem Wasser springt.

Nova Scotia – Ein Angler in der kanadischen Bay of Fundy traute kürzlich seinen Augen nicht, als er bemerkte, was er da an der Angel hatte. Der Mann war in einem kleinen Kajak nahe der Küste unterwegs und wollte eigentlich kleine Makrelen angeln, als plötzlich ein Meerestier mit ungeheuerlicher Kraft an seiner Angelschnur zog. In welcher Gefahr er sich befand, war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst.

In einem Video hielt der erfahrene Angler das unglaubliche Erlebnis fest, das er später bei YouTube veröffentlichte. Ziemlich schnell war dem Sportfischer klar, dass sich da etwas sehr Großes an seinem Köder festgebissen haben musste. „That thing is massive“, kommentiert er auf dem Video. „Dieses Ding ist riesig“.

„Dieses Ding ist riesig“ – Angler ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt

Das „Ding“ war offenbar nicht nur riesig, sondern auch mit beträchtlichen Kräften versehen. Denn die Angelrute des Mannes bog sich so stark nach unten, dass er sie nur mit sichtlicher Anstrengung festhalten konnte. Während er versuchte, das Tier aus dem Wasser zu ziehen, ruckte es heftig daran. Dann sieht man, wie eine dunkle Silhouette mit hoher Geschwindigkeit unter dem im Vergleich winzig wirkenden Boot vorbeischoss.

Ein großer Raubfisch gleitet unter dem Boot des Anglers hinweg

Offenbar versuchte die Kreatur, sich durch diese Schwimmmanöver von dem Angelhaken zu befreien, den sie sich ungewollt eingefangen hatte. In einem Versuch, sich zu retten, machte das Tier schließlich einen kurzen Sprung durch die Luft. Für eine knappe Sekunde gab es sich so zu erkennen, ehe es wieder ins Wasser eintauchte. Ein Schockmoment für den Angler, der sich vollkommen allein auf dem Wasser befand.

Schock für den Angler: Er hat einen riesigen Weißen Hai am Haken

Bei seinem Fang handelte es sich um einen ziemlich großen Hai. „Holy Jesus!“, ruft der Angler in dem Moment erschrocken aus. Ihm ist möglicherweise schon in diesem Augenblick klar: Hier hat er es mit einem Weißen Hai zu tun! Nur mit Mühe kann er die Angel noch halten. Geistesgegenwärtig holt der Mann sein Anglermesser hervor und kappt die Schnur, damit der Raubfisch endlich fliehen kann – und sich damit auch von dem Boot entfernt.

Der Angler ist sicher: Das muss ein Weißer Hai sein

Färbung und Flossen des gesichteten Tieres sehen zwar verdächtig nach einem Weißen Hai aus. Ob es sich bei dem Tier aber tatsächlich um ein solches Exemplar gehandelt hat, stellen einige User unter dem YouTube-Video infrage. Die Aufnahme sei zu kurz und auch aus zu großer Entfernung gefilmt, um das mit absoluter Sicherheit sagen zu können. Ein Weißer Hai hatte kürzlich einen Surfer in Australien in Angst und Schrecken versetzt.

Ein Weißer Hai springt vor der Südafrikas aus dem Wasser. Form und Färbung ähneln dem Hai, den der Angler aus Kanada sichtete. © G. Lacz/IMAGO

Aber auch andere Haiarten können ähnlich groß werden wie der Weiße Hai, der im Durchschnitt eine Länge von vier Metern erreicht, aber auch bis zu sieben Meter lang werden kann.

Auch andere Haiarten können ähnlich groß werden wie der Weiße Hai

Tigerhaie sind eine sehr große Haiart, die darüber hinaus noch als besonders gefährlich gilt. Im Meer vor Hawaii hatte eine Gruppe Tigerhaie sogar ein Filmteam in einem Boot attackiert. In Ägypten endete die Begegnung mit einem Tigerhai für einen 23-Jährigen sogar tödlich.

Auch im Mittelmeer gibt es immer wieder Haisichtungen. Touristen filmten auf Menorca einen Blauhai, der ungewöhnlich nahe an die Küste herangekommen war. Auch an einem Badestrand sorgte ein verirrter Hai zuletzt für Panik.