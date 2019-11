Schock-Video: Lehrerin prügelt völlig enthemmt auf Schülerin ein 

Es sind verstörende Szenen voller Gewalt: Eine Lehrerin prügelt auf eine Schülerin ein. Das Video sorgt für Entsetzen in den USA.

Ein Schock-Video aus den USA zeigt wie eine Lehrerin in einem Klassenzimmer völlig eskaliert.

Eine Lehrerin der Lehman High School in der texanischen Stadt Kyle prügelt auf eine 15-jährige Schülerin ein.

Die Aufnahmen kursieren auf Twitter und sorgen für hitzige Diskussionen.

Austin - Eine Lehrerin hat an der Lehmann High School in Kyle (Texas) eine Schülerin verprügelt. Ein schockierendes Video sorgt in den USA für Schlagzeilen. In einer kurzen Sequenz ist zu sehen, wie eine Frau in einem Klassenzimmer völlig die Kontrolle verliert. Sie schlägt auf eine Schülerin ein, zerrt sie zu Boden und tritt dann noch mehrmals mit den Füßen auf den Kopf der Jugendliche ein. Im Hintergrund sind Klassenkameraden zu sehen. Sie scheinen wie erstarrt von diesem Gewaltausbruch zu sein. Keiner greift ein.

Schock-Video: Gewalt im Klassenzimmer

Bei der Lehrerin handelt es sich um die Aushilfslehrerin Tiffani L. (32), wie das zuständige Büro des Sheriffs von Hays County berichtet. Nach dem Vorfall sei die 32-Jährige noch in der Schule wegen Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ermittelt in diesem Vorfall und bittet via Facebook um weitere Hinweise.

Wer weitere Informationen habe oder Videos mit dem Smartphone gefilmt hat, könne diese auch anonym abgeben. Das Büro des Sheriffs versichert, dass alle Anrufe vertraulich bleiben, keiner seinen Namen angeben und auch nicht vor Gericht aussagen müsste.

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 15 Jahre alte Schülerin. Ihr Vater habe seine Tochter nach dem Vorfall von der Schule abgeholt und zu weiteren Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Weitere Details könnten wegen der laufenden Ermittlungen jedoch nicht bekannt gegeben werden.

Warum prügelte die Aushilfslehrerin auf die Schülerin ein?

Was hat sich in dem Klassenzimmer abgespielt? Warum prügelte die Aushilfslehrerin völlig enthemmt auf die 15-jährige Schülerin ein? Medien berichten, dass es ein weiteres Handy-Video geben soll, dass den Moment vor der Prügelei dokumentiert. Dabei soll es zu einem Streit zwischen der Schülerin und der Lehrerin gegeben haben. Die Lehrerin wollte offenbar dem Teenager das Handy abnehmen.

Die 15-Jährige wehrte sich und schlug die Lehrerin. Dann verlor die Lehrerin offensichtlich die Beherrschung. Die 32-Jährige reagierte völlig unprofessionell auf diese Provokation. Es ist ziemlich verstörend, dass die Situation dann völlig eskaliert. Das Thema Gewalt an Schulen gibt es auch in Europa. In Wien wird ein Lehrer von mehreren Jugendlichen gemobbt und provoziert. Seine Reaktion wurde im Video festgehalten - mit drastischen Konsequenzen.

Ein im Internet verbreitetes Video von einem prügelnden Lehrer hat in Spanien Empörung ausgelöst, wie tz.de* berichtet. Wie wild schlägt der Mann auf einen 13 Jahre alten Schüler ein.

ml

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter sylvihawkins