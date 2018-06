Entsetzliche Attacke: Hai beißt Urlauber (18) Oberschenkel und Glied ab

Ein 18-jähriger Tourist wurde am Wochenende in Brasilien Opfer einer grausamen Hai-Attacke. Der Teenie verlor seinen Oberschenkel und sein Glied.

Recife - Ein furchtbarer Hai-Angriff hat sich am Sonntag am brasilianischen Piedade--Strand in der Nähe von Recife ereignet. Ein 18-Jähriger wurde dort beim Schwimmen in der Nähe des Strandes im Nordosten des Landes vermutlich von einem Tigerhai attackiert und schwer verletzt, berichtet das britische Boulevardmagazin „The Mirror“ online.

Aufnahmen, die im Internet zu sehen sind, zeigen, wie der Teenager von einem Rettungsschwimmer aus dem Meer gezogen wird. Die tiefe Wunde an seinem Unterleib ist blutüberströmt. Das Tier hatte das Glied des 18-Jährigen und einen Teil seines Oberschenkels abgebissen. Zusammen mit anderen geschockten Urlaubern versuchen die Retter, die extreme Blutung zu stoppen, indem sie Kleidungsstücke um die Wunde binden. Andere bemühen sich, dass der völlig benommene junge Mann weiteratmet.

Zustand des Teenagers extrem kritisch

Wie ein Sanitäter dem Blatt berichtet, erlitt der Urlauber auf dem Weg ins Krankenhaus zwei Herzattacken, sein Zustand war aufgrund des enormen Blutverlustes kritisch. Trotz Notoperation konnten die Ärzte weder Oberschenkel, noch das Glied des jungen Mannes retten. Über seinen derzeitigen Zustand wollten die Ärzte im Laufe des Montags informieren.

Offenbar schwamm das Opfer zusammen mit seinem Bruder und Freunden in der Nähe des Ufers, wird Rodrigo Matias von Recifes Feuerwehr zitiert. Der betroffene Strandabschnitt war demnach mit Warnungen vor Haiangriffen gekennzeichnet.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass es an diesem Strandabschnitt zu einem derartigen Angriff gekommen ist. Im April musste dem 35-jährigen Pablo de Melo eine Hand und ein Bein amputiert werden, nachdem er Opfer eines Hai-Angriffes geworden war.

Warnung: Bevor Sie das YouTube-Video ansehen, möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Aufnahmen die extremen Verletzungen des Urlaubers zeigen. Die Bilder können verstörend wirken und Sie möglicherweise emotional belasten.

Auch in Australien kommt es immer wieder zu Hai-Attacken. Am Strand von Cobblestones mussten Zeugen beobachten, wie ein Surfer in die Beine gebissen wurde.

