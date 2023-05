Schrecklicher Fund in NRW: Frau und zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung geht zum Tatort. © Marc Gruber/7aktuell.de/dpa

Familien-Drama nahe Recklinghausen: Nach dem Leichenfund von Frau und Kindern hat die Polizei den Vater bereits festgenommen. Viele Fragen sind weiter offen.

Herten – Im nordrhein-westfälischen Herten sind eine Frau und ihre beiden Kinder tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die genaue Todesursache war zunächst nicht klar, wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei Recklinghausen am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten.

Zur Ermittlung der Todesursache sei eine Mordkommission eingesetzt worden. Der Lebensgefährte und Vater der Kinder, ein 35-Jähriger, wurde den Angaben zufolge am frühen Mittwoch festgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, hatte eine Bekannte die Beamten informiert, dass die Familie nicht mehr erreichbar sei. Am Dienstagabend wurden die 37-Jährige und ihre fünf und acht Jahre alten Kinder demnach tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Der 35 Jahre alte Vater der beiden Mädchen sei zunächst nicht angetroffen worden. Nach „intensiven Suchmaßnahmen“ hätten ihn die Beamten schließlich im nahegelegenen Marl gefunden und festgenommen.