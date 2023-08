Thomas Gottschalk war Stammkunde: Schreibwaren Schroeren muss nach 56 Jahren für immer schließen

Von: Peter Schiebel

Freuen sich trotz aller Wehmut über die Freiheiten, die sie jetzt gemeinsam genießen wollen: Barbara und Norbert Wanzke am Samstag im Schreibwarengeschäft Schroeren, das einst ihr Vater gegründet hat. Nun geht’s ans Einpacken und Aufräumen. © Andrea Jaksch

56 Jahre nach seiner Gründung schließt das Inninger Schreibwarengeschäft Schroeren für immer. Die Eigentümer gehen in Ruhestand, eine Nachfolge ist mitunter an den neuen Hausbesitzern gescheitert.

Inning – Inning ohne Schreibwaren Schroeren? Unvorstellbar, werden sich viele denken. Und doch müssen sich die vielen Kunden aus Inning und drumherum genau damit nun abfinden. Denn mit dem heutigen Tag ist das Schreibwarengeschäft Geschichte, das Heinrich Schroeren 1967 neben dem damaligen Kaufhaus Sedlmayr an der Münchner Straße gründete und das seit drei Jahrzehnten am Marktplatz 1 zu Hause war.

Schreibwaren-Geschäft hatte bereits einen Nachfolger in Aussicht – keine Einigung mit Hausbesitzern

Zu Hause – so fühlten sich auch die vielen Stammkunden bei Schroerens Tochter Barbara Wanzke (70) und ihrem ein Jahr jüngeren Mann Norbert, die 1990 die Leitung des Geschäfts übernommen hatten. „Wir haben jetzt seit fünf Jahren einen Nachfolger gesucht“, erzählt Barbara Wanzke im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Corona-Pandemie habe zwar zunächst die Suche erschwert, zuletzt habe es aber einen Interessenten gegeben, der das Geschäft bereits zum 1. Januar dieses Jahres gerne übernommen hätte. Aber: „Die alte Eigentümerin des Haues ist 2022 gestorben“, sagt Barbara Wanzke. Und mit den neuen Eigentümern, einer Erbengemeinschaft, habe es keine Einigung gegeben. Die Erben lebten nicht in Inning, sagt sie und mutmaßt, dass sie das Gebäude, in dem sich auch einige Wohnungen befinden, vermutlich verkaufen.

Heinrich Schroeren gründete im Jahr 1967 den Schreibwarenladen in Inning. © privat

So kam es, dass der potenzielle Nachfolger im Februar absprang und die Wanzkes im März den Mietvertrag zum 31. Juli kündigten. „Wir räumen jetzt noch einen Monat aus“, sagt Barbara Wanzke. Während des Augusts werde es auch noch einen Räumungsverkauf geben, erklärt sie. Das mit mehreren hundert Titeln größte Pressesortiment weit und breit ist aber bereits aufgelöst. „Unser Grossist hat uns mal gesagt, es sei eines der größten nach dem Münchner Hauptbahnhof.“ Wer eine Zeitung oder eine Zeitschrift mit noch so kleiner Auflage zu einem noch so speziellen Thema haben wollte – Schroeren hatte sie oder bestellte sie für den nächsten Tag. „Das war früher die große Welt für Inning“, sagt Barbara Wanzke. Ein Stammkunde habe sie schon gefragt, wo er denn jetzt jede Woche das neueste Perry-Rhodan-Heft bekomme, erzählt Barbara Wanzke.

Thomas Gottschalk gehörte zu den Stammkunden von Schroeren

Schreibwarenartikel und Bürobedarf, Geschenkartikel und Glückwunschkarten, Post-Agentur und Lotto-Annahmestelle und vor allem: ein Laden mit Herz und Seele – so dürften die Kunden Schroeren in Erinnerung behalten. „Unser Geschäft ist ein Teil des Ortes“, sagt Barbara Wanzke und berichtet von einem Dankesschreiben einer Frau, das sie dieser Tage erhalten habe. Darin schildere die Frau, wie sie einst zu Nikolaus einen Füller der Marke Lamy geschenkt bekommen habe. „Sie wusste aber schon, dass er von Schroeren ist und nicht vom Nikolaus.“ Dieser Füller begleite sie seitdem ihr Leben lang. Und natürlich schreibe sie mit ihm auch den Dankesbrief.

Martha Schroeren arbeitete von Anfang im Schreibwarenladen mit. © privat

Erinnerungen hat aber natürlich auch Barbara Wanzke unzählige, zum Beispiel an den Wandel des Geschäfts in den drei Jahrzehnten, in dem die Kunden einst auch Passbilder anfertigen, Schlüssel nachmachen und Fotos entwickeln lassen konnten. Oder an die Corona-Zeit, als Schroeren als Post-Agentur systemrelevant war und auch während des Lockdowns öffnen durfte, allerdings alle anderen Regale und Ständer verhängt sein mussten. Und natürlich an den wahrscheinlich berühmtesten Kunden, der bei ihr früher regelmäßig einkaufte: Thomas Gottschalk. „Er hat immer erzählt, wie es den Kindern geht, und gesagt, in unserem Geschäft könnte man eine ,Daily Soap‘ drehen.“

Eine Geschichte also über all die kleinen und großen Dinge, die die Menschen an einem Ort beschäftigen und bewegen. Dass Barbara Wanzke seit vielen Jahren für die Grünen sowohl dem Inninger Gemeinderat als auch dem Starnberger Kreistag angehört, trägt natürlich seinen Teil zur Informationsbörse Schroeren bei.

Tierladen Inning übernimmt Post, Lotto und weitere Teile des Sortiments

Bei aller Wehmut, die bei Barbara und Norbert Wanzke mitspielt, ist auch die Vorfreude auf das nächste Kapitel des gemeinsamen Lebens zu hören. „Wir möchten mehr Freiheit für uns haben“, sagt Barbara Wanzke. „Und wir wollen das uns verbleibende Leben zu zweit genießen.“ Dass ein Teil des Sortiments sowie die Post- und die Lotto-Stelle nun Sibylle Schnell vom Tierladen Inning ein paar Meter weiter Richtung Jet-Tankstelle übernimmt, freut die 70-Jährige sehr. „Wir hoffen, dass ein Stück von uns, ein Stück von Schroeren mitgeht.“

