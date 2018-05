Mindestens acht Tote an Schule: Bewaffneter Mann schießt in High School um sich

Alarm in Houston

+ © picture alliance / -/KTRK-TV ABC / - Verletzte nach Schüssen in High School in Texas © picture alliance / -/KTRK-TV ABC / -

In den USA hat es einen Vorfall mit einem Schützen an einer Schule in Texas gegeben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Angreifer hat wohl mehrere Menschen getötet.