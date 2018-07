Schüsse auf Linienbus  - Frau unter Schock 

Erst knallte es heftig, dann zersplitterte eine Scheibe im Bus der Linie 611. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht Zeugen des Vorfalls.

Wuppertal - Unbekannte haben in Nordrhein-Westfalen auf einen Bus und eine Regionalbahn geschossen. In Wuppertal erlitt am Montagmorgen eine 50-Jährige Frau einen leichten Schock, als auf einen Linienbus geschossen wurde. Nach Polizeiangaben gab es einen Knall, woraufhin eine Seitenscheibe zersplitterte.

In Köln gab am Sonntagnachmittag ein Mann aus einer Luftdruckpistole zwei Schüsse auf eine vorbeifahrende Regionalbahn ab und beschädigte zwei Fenster. Reisende erschreckten sich laut Bundespolizei durch den lauten Knall, verletzt wurde aber niemand.

Trotz sofortiger Fahndung unter anderem mit einem Hubschrauber konnte kein Tatverdächtiger gestellt werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen- beziehungsweise Bahnverkehr.

