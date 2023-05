Verlängertes Wochenende: Italien, Österreich, Dänemark – hier lohnt sich ein Spontan-Urlaub

Von: Marcus Giebel

Urlaubsidyll auch an Christi Himmelfahrt? Der Achensee lockt viele Touristen an. © IMAGO / Panthermedia

Das dank Christi Himmelfahrt verlängerte Wochenende ruft quasi nach einem mehrtägigen Trip. Doch was sollte bei einem Ausflug beachtet werden?

München – Der Frühling, der seinen Namen in diesem Jahr nicht wirklich verdient, neigt sich seinem Ende zu. Vorher spendiert die Jahreszeit, die vor allem mit viel Nässe und Kälte in Erinnerung bleiben wird, vielen Deutschen aber noch zwei verlängerte Wochenenden. Zunächst dank Christi Himmelfahrt respektive Vatertag, der im Verbund mit dem folgenden Brückentag vier freie Tage am Stück einläuten kann, später dann noch das Pfingstwochenende mit in der Regel drei Tagen am Stück ohne Arbeit.

Nichts wie weg, dürfte bei zahlreichen Bürgern angesichts des einfach nicht aus seinem Tief findenden Wetters der Plan lauten. Vielleicht führt der Weg über die Bundesgrenze. Lohnt ein Spontan-Urlaub in Italien, Österreich oder Dänemark?

Kurzurlaub am Wochenende: ADAC warnt vor zwei staureichen Tagen

Geduld sollten jedenfalls alle Reisewilligen mitbringen, die bereits am Mittwochnachmittag aufbrechen oder am Sonntag zurückkehren. Der ADAC erwartet für Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr die erste Stau-Spitze und verweist darauf, dass 2022 der Tag vor Christi Himmelfahrt der zweitstaureichste im ganzen Jahr war. Für Sonntag wird vom Nachmittag bis zum Abend mit einer Rückreisewelle gerechnet, am Freitag und Samstag werde es dagegen auf den Fernstraßen wahrscheinlich relativ ruhig zugehen.

Die größte Staugefahr sieht der ADAC auf den Fernstraßen von und zur Küste, in den Großräumen von Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München sowie auf folgenden Autobahnabschnitten: A1 zwischen Köln und Lübeck, A2 zwischen Berlin und Dortmund, A3 zwischen Köln und Nürnberg, A4 zwischen Kirchheimer Dreieck und Dresden, A5 zwischen Hattenbacher Dreieck und Karlsruhe, A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg, A7 zwischen Hamburg und Füssen/Reutte sowie zwischen Hamburg und Flensburg, A8 zwischen Stuttgart und Salzburg, A9 zwischen München und Nürnberg, A10 auf dem Berliner Ring, A61 zwischen Mönchengladbach und Ludwigshafen, A81 zwischen Stuttgart und Singen, A93 zwischen Inntaldreieck und Kufstein, A95/B2 zwischen München und Garmisch-Partenkirchen und A99 auf dem Autobahnring München.

Erhöhte Staugefahr: Rund um das verlängerte Wochenende nach Christi Himmelfahrt werden viele Autos auf den Autobahnen unterwegs sein. © IMAGO / 7aktuell

Spontanurlaub über Christi Himmelfahrt: An Grenzen ist bis zu eine halben Stunde Wartezeit möglich

Da Christi Himmelfahrt auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag ist, sei auch „auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer“ mit viel Verkehr zu rechnen. Dies gelte etwa in Österreich für die Kärntner Seen, das Salzkammergut und den Neusiedlersee, zudem für die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route müssten etwas längere Fahrzeiten eingeplant werden.

Die Abfertigung an den Grenzen sollte demnach 30 Minuten nicht übersteigen. Auf gewisse Wartezeiten bereitet der ADAC Einreisende nach Deutschland an den Grenzen zu Österreich vor, insbesondere bei Suben (A3 Linz nach Passau), Walserberg (A8 Salzburg nach München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein nach Rosenheim). Positiv wird angemerkt, dass die Grenzkontrollen bei der Einreise von Deutschland nach Dänemark gelockert wurden, Überprüfungen seien die Ausnahme. Staus und Wartezeiten an den Grenzübergängen Ellund (A7 westlich von Flensburg) und Krusau (B200 nördlich von Flensburg) sind demnach nur in Ausnahmefällen zu erwarten.

Familienurlaub im Mai: In zahlreichen Bundesländern ist Tag nach Christi Himmelfahrt schulfrei

Zu beachten ist: Der Arlbergtunnel in Österreich ist wegen Bauarbeiten bis Anfang Oktober gesperrt, weshalb über den Arlbergpass ausgewichen werden muss. Passstraßen wie der Großglockner sind zwar grundsätzlich wieder passierbar, könnten aber aus Witterungsgründen kurzfristig gesperrt werden.

In vielen Bundesländern ist der Tag nach Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 18. Mai) schulfrei, deshalb sind wahrscheinlich viele Familienausfüge angesagt. In diesen Bundesländern ist der Freitag frei:

Berlin

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Schleswig-Holstein

Thüringen

In Hamburg und Sachsen-Anhalt ist nicht nur der Tag nach Christi-Himmelfahrt frei, sondern eine ganze Woche Ferien.

Wetter am verlängerten Wochenende: Wirklich sonnig wird es erst am Samstag und Sonntag

Auch in Österreich zeigt sich das Wetter von der unangenehmen Seite. Laut der ORF-Prognose bleibt es an Christi Himmelfahrt kühl und überwiegend bewölkt. Einzelne Schauer sind in Tirol, Salzburg und Oberkärnten möglich. Die Temperaturen betragen zwischen neun und 18 Grad. Auch der Freitag bringt keine wirkliche Erhellung, die Werte können dann aber im Westen auf 21 Grad klettern. Mehr Sonne gibt es dann am Wochenende, vor allem am Sonntag, dann sind auch Spitzenwerte bis zu 25 Grad drin.

Das Südtirolwetter sagt für Christi Himmelfahrt wechselnde Bewölkung und am Nachmittag einzelne Regenschauer vorher. Dabei soll es zwischen 14 und 21 Grad warm werden. Der Freitag beginnt mit einem Sonne-Wolken-Mix, ehe der Nachmittag wieder Nässe bereithält – hier sollen es 16 bis 22 Grad werden. Wechselhaft geht es auch am Wochenende weiter, dabei mischen viele Wolken und örtliche Regenschauer mit. Das Thermometer pendelt sich zwischen 17 und 23 Grad ein.

Wo das Wetter am verlängerten Wochenende besonders schön sonnig für einen Kurzurlaub werden soll

Sonnenschein ist eher an der Adriaküste Italiens angesagt. Zumindest Christi Himmelfahrt hält auch in den übrigen Teilen des Landes sehr viele Wolken parat, wie wetter.com prognostiziert. Speziell im Süden ist auch mit Schauern zu rechnen.

In Dänemark wechseln sich laut wetteronline.de an Christi Himmelfahrt Wolken und Sonne ab, besonders schön soll es in Kopenhagen sowie ganz im Norden werden. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 15 Grad. Am Freitag bekommt vor allem die Insel Seeland im Osten des Landes viele Sonnenstrahlen ab. Dabei sind bis zu 18 Grad möglich. Die Wolken ziehen sich am Samstag noch etwas weiter zurück, bei bis zu 21 Grad. Etwas bewölkter wird es dann in weiten Landesteilen am Sonntag, wenn auch die Temperaturen zurückgehen, lediglich ganz im Süden können sogar 22 Grad erreicht werden.

Immer dem Weg folgen: Bergwanderer sind in den Dolomiten genau richtig aufgehoben. © IMAGO / Westend61

Übernachtungen bei Kurztrip: Südtirol anscheinend teurer als Österreich und Dänemark

Nachdem der Rechtsanwalt Gerhard Brandstätter als deutscher Honorarkonsul in Bozen im italienischen TV-Sender Rai berichtet hatte, das deutsche Auswärtige Amt würde eine Reisewarnung wegen der Bären-Sichtungen in der Region prüfen, dementierte eine Sprecherin der Behörde laut BR24, dass derzeit an einem solchen Hinweis gearbeitet werde. Offen ist demnach, ob Südtirol-Urlauber mit Empfehlungen für Wanderungen in den entsprechenden Gebieten versorgt werden. Begegnungen zwischen Mensch und Bär hatten zuletzt genauso für Schlagzeilen gesorgt wie Funde von Spuren der wieder in den Alpen beheimateten Tiere in Bayern.

Ein Vergleich beim Reise-Portal Trivago lässt vermuten, dass die Preise in Südtirol im Vergleich zu Österreich oder Dänemark höher ausfallen. Für eine Übernachtung müssen zwei Erwachsene hier teilweise mit mehr als 300 Euro rechnen. Vereinzelt werden Preise von mehr als 700 Euro aufgerufen. Allerdings gibt es auch in der nördlichsten Provinz Italiens günstigere Angebote. In Österreich, der Schweiz oder Dänemark scheint es jedoch einfacher zu sein, mit rund 200 Euro oder weniger für eine Übernachtung davonzukommen. (mg)