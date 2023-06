Schwäne dröhnen sich zu: 200 Tiere naschen Mohn – und werden drogensüchtig

Von: Carolin Gehrmann

Etwa 200 Schwäne landeten in einem Mohnfeld in der Slowakei. Monatelang berauschten sich die Tiere an den Pflanzen. Jetzt kommen sie in eine Entzugsklinik.

Patince – Higher and higher, heißt es derzeit für rund 200 Schwäne in der Slowakei. Ob die Tiere wussten, worauf sie sich da einließen, als sie einen Zwischenstopp auf dem Feld mit den schönen roten Blüten einlegten? Wahrscheinlich nicht. Denn die Vögel landeten im wahrsten Sinne des Wortes mitten in der Drogenfalle, aus der sie sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können. Was als Zwischenstopp gedacht war, endet in einem monatelangen Rausch für die Tiere. Für einige von ihnen heißt es jetzt: Endstation Entzugsklinik.

Zuerst waren es nur ein paar Schwäne, die sich auf dem Mohnfeld im slowakischen Patince an der ungarischen Grenze niederließen. Nach starken Regefällen hatte sich dort ein Tümpel gebildet, von dem die Vögel trinken wollten. Doch ziemlich schnell fanden sie offenbar Gefallen an den Mohnpflanzen, die Biobauer Balint Pem auf dem Feld anbaut, und sie blieben. Der Südwestrundfunk (SWR) und Deutschlandfunk hatten über den kuriosen Vorfall berichtet. Auch im Hafen von Bad Karlshafen leben Schwäne.

200 Schwäne berauschten sich auf einem Mohnfeld in der Slowakei

Unter den Tieren sprach sich wohl herum, dass es auf Bauer Pems Feld eine ganz besondere Nascherei zu holen gab. Denn nach und nach landeten immer mehr Artgenossen auf dem Feld und berauschten sich allem Anschein nach an den Pflanzen. Unklar, ob es nun der Geschmack war, auf den die Tiere aus waren, oder der Effekt – dieser ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten: Die Tiere wirkten berauscht, torkelten und bewegten sich nur noch langsam. Kurz gesagt: Sie waren total zugedröhnt. Auf dem Feld wird Rot- und Blaumohn angebaut.

Auf Gras hatten es die Schwäne im slowakischen Patince nicht abgesehen. Sie fanden Gefallen an einer anderen Pflanze. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Saft der Pflanzen enthält von Natur aus Morphin, ein Schmerzmittel mit stark abhängig machender Wirkung. Es steckt vor allem in der unreifen Kapsel, den Blättern und den Stängeln. Blaumohn wird zum Backen verwendet. Er ist auch als Schlafmohn bekannt, sein Verzehr ist aber unbedenklich, da die zu diesem Zweck angebauten Sorten nur einen sehr geringen Gehalt der Substanz haben.

Schwäne auf Droge: Mohnpflanzen enthalten von Natur aus Morphin

Auch die Droge Opium wird aus dem Saft der unreifen Fruchtkapseln des Schlafmohns gewonnen, dessen Anbau im Garten deshalb auch illegal ist. „So etwas haben wir noch nicht erlebt, dass Schwäne auch nur ein Stück vom Mohn abgrasen“, sagt der Biobauer zum SWR. „Denn die ganze Mohnpflanze ist giftig. Sie enthält Alkaloide“.

Für die Tiere hat die Rauschwirkung der Mohnpflanzen dramatische Folgen. Da sie vollkommen teilnahmslos auf dem Feld sitzen und man sich ihnen problemlos nähern kann, ohne dass sie wegfliegen, sind sie leichte Beute für Füchse und andere Raubtiere. Einige waren sogar so träge, dass sie beim Schwimmen im Fluss einfach ertranken, da ihnen die Kraft fehlte, aus dem Wasser herauszukommen.

Die Schwäne waren durch den Mohn nicht mehr in der Lage zu fliegen oder sich zu paaren

Und auch zur Paarung fehlte es den zugedröhnten Schwänen an Motivation. Sie waren nur damit beschäftigt, sich die nächste Dosis Mohn zuzuführen. Die Pflanze war zu ihrem Lebensinhalt geworden. An Aufhören war aber trotz allem nicht zu denken. Insgesamt haben die offenbar süchtigen Tiere in den letzten vier Monaten schon fünf Hektar Mohn vernichtet.

Dem Ökobauern Prem tut es leid, dass die Schwäne so leiden. Doch vertreiben darf er die geschützten Tiere nicht, auch wenn es zu ihrem Schutz wäre. Dafür bräuchte er eine spezielle Genehmigung von der zuständigen Behörde – und diese kann lange auf sich warten lassen. So bleibt ihm als einziges Mittel, ab und zu in die Hände zu klatschen, um die Tiere zu verscheuchen, was bei den apathischen Tieren keine große Wirkung zeigt.

Die schwächsten von ihnen werden von Umweltschützern in eine Rettungsstation gebracht – zum Entzug. Doch genügend Plätze gibt es da nicht. Die gesünderen werden an einen anderen Ort gebracht – weit weg von der Droge. Vielleicht kann man sie auch in Parkanlagen umsiedeln, wie zuletzt auch mit einer Schwanenfamilie im Kasseler Bergpark geschehen.

Die süchtigen Schwäne dürfen von dem Bauern nicht vom Mohnfeld vertrieben werden

Die Genehmigung zum Vertreiben der Tiere könnte der Bauer im kommenden Jahr erhalten, berichtet SWR. Auch auf die Entschädigung für die durch die Sucht zerstörte Ernte wird er wohl noch so lange warten müssen. So lange kann er nicht wirklich etwas unternehmen, außer darauf zu hoffen, dass die Tiere irgendwann wieder einen klaren Kopf haben und weiterziehen. Im nächsten Jahr wolle er dann lieber Raps anbauen, sagte er zum ARD-Magazin Brisant.

Im Landkreis Northeim setzt man auf ökologisch angebauten lilafarbenen Schlafmohn. Gerade in dieser Jahreszeit kann man die bunten Mohnblüten vielerorts bewundern. Hoffentlich ziehen sie in ihrer Pracht keine weiteren Tiere an, die ihr hemmungslos verfallen. Auch auf viele andere Pflanzen sollte man im eigenen Garten besser verzichten.