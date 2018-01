Schwan blockiert Straße - dann holt ein Experte eine graue Socke

Ein auf der Straße sitzender Schwan hat in Nordrhein-Westfalen Einsatzkräfte ganz schön auf Trab gehalten. Doch erst eine graue Socke konnte das Spektakel beenden.

Detmold - Am Montagabend habe das Tier „aus unerfindlichen Gründen“ auf der Straße gesessen, berichtete die Feuerwehr in Detmold (Kreis Lippe). Polizisten trieben den Vogel zunächst in ein Gebüsch am Straßenrand. Schließlich wurde der dunkel gefiederte Schwan von einem Mitarbeiter einer Adlerwarte ruhig gestellt - mit Hilfe einer grauen Socke, die der Vogelexperte aus der Tasche zog, wie ein Sprecher der Feuerwehr erzählte. „Der Mann sagte, dass sei sein Geheimtrick für Schwäne.“

Die Socke wurde dem Tier über den Kopf zogen. So verliere es die Orientierung und werde ruhig, erläuterte der Sprecher. Der äußerlich unverletzte Vogel sollte die Nacht zur Sicherheit in der Adlerwarte verbringen und am Dienstag noch einmal von einem Tierarzt untersucht werden.

