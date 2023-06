Eltern wollen ihr Kind (3) Putin nennen: Behörden wird es zu bunt - mit fatalen Folgen im Kindergarten

Von: Christina Denk

Teilen

Eltern in Schweden wollen ihr Kind seit Jahren „Putin“ nennen. Das Einwohnermeldeamt ist dagegen. Die Eltern wagen einen neuen Versuch.

Hishult – Es ist eine Geschichte in vielen Akten. Eltern in Schweden wollen ihr Kind Putin nennen, die Steuerbehörde verbietet es, sie versuchen es erneut. Insgesamt acht Versuche startet die Familie. Nun folgt der Neunte. Eine neue Idee soll die Behörden vom kleinen Putin überzeugen. Doch warum wollen die Schweden ihr Kind nach dem russischen Machthaber benennen – mitten im Ukraine-Krieg? Und wie hat der offiziell namenlose Junge in den letzten drei Jahren geheißen?

Schweden wollen Baby nach Russlands Präsidenten benennen: „Der Kleine ist einfach ein richtiger Putin“

Eins muss man den Eltern des kleinen namenlosen Schweden wohl lassen: Hartnäckig sind sie. Seit 2021 kämpfen sie für den Namen ihres Sohnes. Putin soll er heißen, wie der russische Präsident Wladimir Putin. „Der Kleine will bestimmen, alles soll nach seinem Willen gemacht werden“, übersetzt Focus die Aussagen von Vater Ronny in der schwedischen Zeitung Expressen. Man sehe es sofort. „Der Kleine ist einfach ein richtiger Putin“, so der Vater. Die Geschwister und Nachbarn nennen den Jungen ebenfalls so.

Im weiteren Umfeld stößt der Name auf Ablehnung. Achtmal verweigerten die Behörden den Namenswunsch. Er sei unpassend, so die Begründung – 2021 vor allem noch, weil Putin für einen Nach- als Vornamen gehalten werde. Auch die Kombination Wladimir Putin wurde abgelehnt, wie unter anderem die taz berichtete. Ein Vorname dürfe den Namensträger weder beleidigen, unpassend sein, noch in Verlegenheit bringen, so die Begründung.

Baby darf nicht Putin heißen: Im Kindergarten sagen alle nur noch „Du“

Nach einigen Versuchen der Eltern wurde es der Steuerbehörde dann zu bunt. Sie trug offiziell den Zweitnamen des Schweden, Nikolai, ein. Im Kindergarten nahm man den Namen offenbar dankbar auf. Die Erzieher verwendeten ihn und auch an dem Regal des Jungen war die unverfänglichen sieben Buchstaben zu lesen. Das sei respektlos, schimpft Mutter Ann in der Zeitung Expressen. Sowohl ihrem Sohn, als auch den Eltern gegenüber. „Ich habe dann Putin daneben geschrieben“, wird die Mutter zitiert. Im Kindergarten wird der Dreijährige mittlerweile nur noch „Du“ genannt – der Knirps ist quasi namenlos.

Eltern in Schweden wollen ihrem Kind den Namen „Putin“ geben. Im Kindergarten wird er nur noch „Du“ genannt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Baby soll Putin heißen: Schwedische Eltern beharren auf Namenswunsch – trotz Ukraine-Krieg

Der Wunsch der Eltern, ihr Kind Putin zu nennen, entstand vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Doch auch die Eskalation des Konflikts durch den russischen Präsidenten kann Ronny und Ann offenbar nicht von ihrem Wunsch abbringen. Der Krieg sei in keinem Fall okay, sagt Vater Ronny gegenüber der Zeitung. Alle Menschen sollten in Frieden leben und es sei Zeit, dass Putin deeskaliere. Doch Ronny sagt auch: „Heute scheint alles Putins Schuld zu sein. Inflation, Lebensmittelpreise, Strompreise, Zinsen.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Außerdem betont Ronny, die Kinder könnten ihre Namen ändern, wenn sie wollen. In Schweden ist das Namensrecht lockerer als in Deutschland und eine Änderung leicht möglich. Ronny selbst hat seinen Namen bereits einmal geändert. Der aktuelle Plan der Familie um den dreijährigen Sohn also lautet: ein neunter Versuch. Diesmal will es Mutter Ann mit dem Namen „Puttin“ probieren. In ihrem schonischen Dialekt sei das ohnehin die Aussprache von Putin. Ob bei den Schweden offiziell bald ein „Puttin“ durch die Küche hüpft, bleibt abzuwarten.

In Deutschland wurde laut taz der Name Putin 2018, vor Beginn des Angriffskrieges, einmal als Vorname vergeben. Belmondo oder Blitz wurden dagegen abgelehnt. Aber warum tragen Promi-Babys häufig außergewöhnlichere Namen? Elon Musk löste das rechtliche Problem bei seinem Sohn X Æ A-12 mit einem kleinen Trick. (chd)