Alpen-Unwetter mit Hagel-Walze: Superzelle entlädt sich – Bilder zeigen Spur der Verwüstung in Österreich

Von: Kai Hartwig

Unwetter sorgen in Österreich und Süddeutschland für chaotische Zustände. Hagel zeichnet ein Bild der Zerstörung. Auch in der Schweiz hat das Folgen.

Update vom 27. August, 12.52 Uhr: Im Österreich gehen die Unwetter weiter. Die Behörden in Tirol hatten schon am Freitag eine Hochwasserwarnung ausgesprochen. Diese gilt ab Sonntagnacht im westlichen Teil des Bundeslandes. Man erwarte von Sonntag bis Montag starke und langanhaltende Niederschläge, hieß es. Laut den Wetterprognosen werden die Bezirke Reutte, Imst und Landeck am stärksten betroffen sein. Die Schneefallgrenze könne bis 2000 Meter sinken. Die Bevölkerung wurde unter anderem dazu aufgerufen, sich online über die aktuelle Hochwasserlage zu informieren und im Straßenverkehr mit Aquaplaning und Verzögerungen zu rechnen.

Alpen-Unwetter mit Hagel-Wand und Blitzen – Superzelle zieht über Österreich hinweg

Erstmeldung vom 27. August, 11.21 Uhr: München/Wien – Der Samstagabend (26. August) hat der Alpenregion ein heftiges Unwetter beschert. Eine Superzelle zog über weite Teile Österreichs und den Süden Deutschlands. Sie brachte Sturm, Starkregen und viel Hagel enormer Größe mit sich: Bäume wurden entwurzelt, Keller liefen voll, einige Menschen wurden verletzt. Selbst Österreichs Hauptstadt Wien blieb von der Hagel-Walze nicht verschont.

Laut Krone.at traf das Unwetter in Österreich gleich mehrere Regionen, mit dramatischen Auswirkungen. In den Bezirken Braunau und Schärding wurden Menschen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Erst die Feuerwehr konnte sie daraus befreien. Im Bundesland Salzburg mussten Einsatzkäfte der Wasserrettung am Wolfgangsee und mehreren anderen Seen Menschen von den Gewässern retten und in Not geratene Boote bergen. Auch Linz wurde vom Unwetter erfasst, ein Krone-Reporter sah „die Hand vor Augen nicht mehr“ und ergänzte: „Das ist ja wie ein Weltuntergang.“

Über Österreich tobte sich am Samstag ein Unwetter aus, wie hier in Linz. © Daniel Scharinger/Imago

In der österreichischen Hauptstadt tobte sich die Gewitterfront am späten Samstagabend ebenfalls aus, wie Heute.at berichtete. Sturmböen und sehr große Hagelkörner gingen auf Wien nieder. Zudem zuckten immer Blitze über der Millionenmetropole auf, wie Bilder von Bewohnern auf X (ehemals Twitter) zeigen.

Unwetter trifft auch Deutschland – riesige Hagelkörner hinterlassen Spur der Zerstörung

Und auch in Deutschland wütete die Gewitterzelle am Samstagnachmittag. Starker Wind und Hagel sorgten für zahlreiche Einsätze, vor allem in der bayerischen Region Schwaben. Durch die Auswirkungen des Unwetters wurden in Kissing bei Augsburg nach Polizeiangaben zwölf Menschen verletzt, sechs davon schwer. Sie waren gerade dabei, ein Bierzelt aufzubauen, als das Unwetter aufzog. Als die Beteiligten versuchten, das Zelt trotz des starken Windes festzuhalten, wurden ihnen das zum Verhängnis.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen richteten die Einsatzkräfte eine Versorgungsstation für die Verletzten ein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zudem wurden laut Polizei einige Fußgänger von Hagelkörnern verletzt. Die Einsatzkräfte waren auch mit vielen vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen beschäftigt. Einige Bäume seien auf geparkte Autos gestürzt.

In Kochel am See (Bayern) gingen während des Unwetters Niederschlag in Form riesiger Hagelkörner nieder. Sie verwandelten Wiesen in eine schneeähnliche Winterlandschaft und richteten an parkenden Autos enormen Schaden an. Windschutzscheiben gingen zu Bruch.

Auch die Schweiz leidet unter Auswirkungen des Unwetters – Schule muss Schulstart verschieben

Derweil war auch die Schweiz von dem Unwetter betroffen. Hier bereitete vor allem Dauerregen Probleme, wie Blick.ch berichtete. Demnach löste das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) über sein Warnsystem Alertswiss für die gemeinde Brissago im Tessin Alarm aus. „Trinken Sie kein Leitungswasser“, hieß es. Das Unwetter hatte eine Verunreinigung des Wassers bewirkt.

Schon in der Nacht zum Samstag waren in der Region Locarno tennisballgroße Hagelkörner niedergegangen. Eine Schule in Losone trafen diese so hart, dass der Schulstart aufgrund der Schäden am Gebäude kurzfristig von Montag (28. August) auf Mittwoch (30. August) verschoben werden musste. (kh)