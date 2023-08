Unwetter und Wintereinbruch in der Schweiz - 60 Zentimeter Neuschnee, mehrere Pässe gesperrt

Von: Christoph Gschoßmann

In der Schweiz herrscht ebenso Extremwetter, wie in vielen anderen Regionen Europas. Auf eine Hitzewelle folgt nun ein Wintereinbruch im August.

München – Flut in Österreich, Flut in Süddeutschland und in Slowenien, ein Tornado in Kroatien - und Wintereinbruch in den Schweizer Alpen. In Europa gönnt das Wetter den Menschen gerade keine Verschnaufpause. So sorgen auch in der Schweiz starke Regenfälle für überflutete Regionen, Trinkwasser-Verschmutzungen und gesperrte Straßen. Aber auch ein Wintereinbruch mit Murenabgängen bereitet Sorgen. Mehrere Pässe mussten deswegen gesperrt werden.

Zahlreiche Alpenpässe wegen Schnee geschlossen - in der Vorwoche hatte es noch 38 Grad

Laut der Schweizer Behörden blieben die Alpenpässe Furka, Susten, Grimsel, Gotthard, Simplon und Nufenen am Montag geschlossen. Die Schneefallgrenze sank unter 2000 Meter und in einigen Bergregionen wie Zermatt fielen erste Flocken. In höheren Regionen wurden laut Kronen-Zeitung gar bis zu 60 Zentimeter Neuschnee erwartet. Laut Schweizer Medien hatte es in der Vorwoche noch 38 Grad Celsius.

Aus Sicherheitsgründen und wegen Murenabgängen wurden der Umbrailpass und der Splügenpass gesperrt, wie die Kantonpolizei Graubünden verlauten ließ. Nach einer Mure wurde außerdem ein Teil des Averstals von der Außenwelt abgeschnitten. Ebenso war das Val S-Charl nicht mehr erreichbar.

In der Schweiz kam es zum Wintereinbruch im August. Das Foto stammt laut einem X-Nutzer aus dem Saastal und wurde auf einer Höhe von 2400 Metern aufgenommen. © X/Kofelheini

Regen-Rekordwerte in Tessin in der Schweiz: 380 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden

Im italienischsprachigen Teil der Schweiz im Tessin gibt es bereits seit Freitagabend Unwetter. In Biasca fielen laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) innerhalb von 48 Stunden 380 Liter Regen pro Quadratmeter. Dies sei die höchste je gemessene Menge. Obwohl eine Unwetterwarnung inzwischen aufgehoben wurde, sei das Trinkwasser in vielen Gebieten noch mikrobiologisch verschmutzt. (cgsc)