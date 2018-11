Heftiger Frontal-Crash: Junge Frau (20) gerät auf Gegenfahrbahn - plötzlich kommt ein Auto 

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Wagen im Kreis Gütersloh unterwegs. Auf einmal gerät die junge Fahrerin auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich nähert sich ein Auto von vorne.

Verl - Am Montagabend war eine Autofahrerin auf der Sender Straße in Richtung Schloß Holte Stukenbrock unterwegs. In einer Rechtskurve geriet ihr Wagen plötzlich in den Gegenverkehr, wie owl24.de* berichtet.

Schwerer Zusammenstoß in Verl

Im selben Moment fuhr ein Mann (30) mit seinem PKW in Richtung Verl. Gegen 21.50 Uhr stießen auf der Sender Straße die beiden Autos frontal gegeneinander. Laut Polizei ist unklar, wieso das Auto der Frau von der Fahrbahn abkam.

Verl: Folgen des Unglücks

Die beiden Fahrzeuge waren mit hoher Geschwindigkeit zusammen geprallt:

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Die Frau und der Mann wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit.

Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro.

Die Sender Straße in Verl musste zeitweise gesperrt werden.

