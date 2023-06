Explosion in Paris: Mehrere Gebäude brennen – Zahl der Schwerverletzten steigt

Brand im Stadtzentrum

Im Zentrum von Paris kommt es zu einer gewaltigen Gasexplosion. Mehrere Gebäude fangen Feuer, mindestens sieben Menschen werden schwerverletzt.

Schwere Gasexplosion in Paris : Modedesign-Schule im Zentrum liegt in Schutt und Asche, mindestens sieben Menschen werden schwer verletzt.

: Modedesign-Schule im Zentrum liegt in Schutt und Asche, mindestens sieben Menschen werden schwer verletzt. Ursache für Explosion wohl geklärt: Die Stadtteilbürgermeisterin spricht von einem Gasleck.

wohl geklärt: Die Stadtteilbürgermeisterin spricht von einem Gasleck. Feuer greift auf Wohnhäuser über: Die Feuerwehr ist am Mittwochabend in der französischen Hauptstadt im Großeinsatz.

Update vom 21. Juni 2023, 21.30 Uhr: Bei der heftigen Gebäudeexplosion im Zentrum von Paris sind mindestens 29 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die nach vorläufigem Ermittlungsstand von einem Gasleck ausgelöste Explosion brachte ein mehrgeschossiges Gebäude im fünften Arrondissement teils zum Einsturz und löste einen großen Brand aus, der auf mehrere Nachbargebäude übergriff.

+ Polizeibeamte und Rettungskräfte sind an einer Brandstelle im Einsatz. Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris mehrere Gebäude in Brand geraten. © Christophe Ena/dpa

Auch weitere Häuser, deren Scheiben durch die Explosion zu Bruch gingen, wurden evakuiert, berichtet unter anderem Le Parisien. Unter Verweis auf die Ermittler heißt es zudem, dass zwei Menschen am Abend noch vermisst und unter den Trümmern gesucht wurden.

Update vom 21. Juni 2023, 19.30 Uhr: Bei der Explosion im Zentrum von Frankreichs Hauptstadt hat es nach Angaben von Premierministerin Élisabeth Borne mehrere Schwerverletzte sowie einige Leichtverletzte gegeben. Die Zahl der Opfer lasse sich noch nicht genau beziffern, sagte Borne. Das Feuer habe von dem betroffenen Gebäude auf Nachbarhäuser übergegriffen.

+ Einsatzkräfte der Pariser Feuerwehr kämpfen gegen die Flammen nach der Gasexplosion im Zentrum der Stadt. © Christophe Ena/dpa

Wie mehrere Medien unter Bezug auf die Polizei berichteten, soll es insgesamt 16 Verletzte gegeben haben. Möglicherweise sind weitere Opfer noch unter den Trümmern eingeklemmt. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wie der Sender BFMTV berichtete. Es sei ein Krisenzentrum eingerichtet worden, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Update vom 21. Juni 2023, 18.55 Uhr: Ursache der Explosion sei ein Gasleck gewesen, sagte Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout laut der AFP. In dem beschädigten Gebäude sei die Modedesign-Schule der Paris American Academy untergebracht gewesen. Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen, da am 21. Juni traditionell ein stadtweites Musikfest mit zahlreichen Konzerten stattfindet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

+ Nach einer heftigen Gasexplosion in Paris liegt ein brennendes Gebäude in Schutt und Asche. © Abdulmonam Eassa/dpa

Explosion in Paris: Mehrere Gebäude brennen – Zahl der Schwerverletzten steigt

Erstmeldung vom 21. Juni 2023, 18.05 Uhr: Paris – Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris (Frankreich) mehrere Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen.

Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran. Mehrere Gebäude stehen in Flammen. Videoaufnahmen, die unter anderem auf Twitter geteilt wurden, zeigen ein eingestürztes, brennendes Haus. Der Sender BFMTV sprach zunächst mindestens vier Schwerverletzten. Wie Le Parisien berichtet, habe sich die Zahl der Verletzten auf insgesamt 16 erhöht, davon seien sieben schwer verwundet.

Enorme Gasexplosion in Paris – mehrere Schwerverletzte

Das Gebäude, das explodierte, sei demnach ein dreistöckiges Gebäude, das direkt neben dem Val-de-Grâce-Krankenhaus gegenüber dem Place Alphonse Laveran liegt. Es handele sich um die Paris American Academy, wie die Bürgermeisterin des V. Arrondissements, Florence Berthout, berichtete. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

„Wir hörten eine riesige Explosion, die sehr lange anhielt. Ich dachte, es sei ein Attentat“, berichtete eine Mitarbeiterin des katholischen Schulwesens, das seinen Sitz in der Nähe hat, der französischen Zeitung zufolge. (asc/dpa)

