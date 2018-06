Schwerverletzte: Explosion erschüttert Wuppertaler Mehrfamilienhaus

Unglück in NRW

+ © dpa / Henning Kaiser Die Polizei wurde nach eigenen Angaben kurz vor Mitternacht alarmiert, als Zeugen einen Brand in dem Haus im Stadtteil Langerfeld meldeten. © dpa / Henning Kaiser

Eine gewaltige Explosion sprengt ein Wohnhaus in Wuppertal in die Luft. Fünf Menschen können verletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Am Morgen stürzt ein Teil komplett ein.