Scrabble bleibt doch Scrabble: "Buchstaben-YOLO" war nur ein Witz

Mattel hat den Werbe-Hit des Jahres gelandet: Erst kündigte der Spielehersteller an, seinen Klassiker Scrabble in „Buchstaben-YOLO“ umzubenennen. Nun kommt raus: Das Ganze war nur ein Witz.

Aktualisiert am 28. September um 9 Uhr: Erst haben alle über Mattel gelacht, jetzt hat aber der Spielzeughersteller die Lacher auf seiner Seite. Vor wenigen Tagen überraschte das Unternehmen mit der Nachricht, seinen Klassiker Scrabble umzubenennen. Nach 70 Jahren sollte er nun „Buchstaben-YOLO“ heißen - in Anlehnung an den englischen Begriff „You only live once“ („Du lebst nur einmal“). Der war bereits 2012 zum Jugendwort des Jahres gekürt worden.

Damit, so dachten viele, sollte das Spiel, mit dem sich schon unsere Großeltern vergnügten, jung und hip werden. Passenderweise warb Mattel mit dem Rapper und Youtuber McFitti, den manche für einen Mensch gewordenen Witz halten. Auch wir berichteten über die ungewöhnliche Aktion und die vielen Reaktionen darauf.

Nun hat die Firma jedoch mitgeteilt, dass das alles nur ein Witz war. In einem sehr komischen Facebook-Video klärt MC Fitti auf: „Sprache verändert sich, aber Klassiker bleiben Klassiker. Buchstaben-YOLO war der allergrößte Fake." Zuletzt hatte sich das noch anders angehört.

„Heutzutage wird in der Gesellschaft teilweise ganz anders gesprochen als noch vor 70 Jahren und das liegt nicht zuletzt an den vielzähligen Jugendlichen mit ihren kreativen Wortkreationen“, erklärt Anne Polsak von der Mattel-Unternehmenskommunikation. Um „den ein oder anderen der Generation Y von der Spielekonsole zurück zum Säckchen mit den Buchstaben zu holen“, habe man sich für die neue Version entschieden. Sie biete „mehr Spaß als je zuvor – für die gesamte Family Crew und vor allem für die Kids und Fans von lässiger Jugendsprache.“

Mit der Umbenennung, die gar keine war, hat Mattel für ebenso viel Spaß gesorgt. Das jüngste Video wurde innerhalb weniger Stunden bereits 60.000 Mal angeklickt. "Super gemacht. You Rock", schreibt ein Kommentator. Ein anderer fordert den Hersteller auf, jetzt erst recht eine limitierte Version von "Buchstaben-YOLO" herauszubringen: "Die müssten jetzt ja erst recht durch die Decke gehen."

Was bleibt, sind die vielen Reaktionen auf das angebliche "Buchstaben-Yolo". Einer schrieb vor der Lösung des Rätsels: "All meine Liebe an Mattel und jetzt schon mal einen flyen Hopfensmoothie auf die Umbenennung in 'Scrabble' im Jahr 2020." Zudem dachten sich kreative Twitterer neue Namen für Spieleklassiker aus. Wir haben die lustigsten Ideen zusammengestellt. Vielleicht wird es einige ja tatsächlich bald geben.

Die lustigsten Namensvorschläge für Spieleklassiker

Große Neuigkeiten! Nachdem das Spiel #Scrabble nun in "Buchstaben YOLO" umbenannt wurde, wird auch UNO in "Karten Swag" und 4 gewinnt in "4 sind Babo" umbenannt! pic.twitter.com/OrfI3p6Ng3 — Pascal König / BLOGI (@BLOGI_) 26. September 2018

Pascal König scherzt: "Große Neuigkeiten! Nachdem das Spiel #Scrabble nun in "Buchstaben YOLO" umbenannt wurde, wird auch UNO in "Karten Swag" und 4 gewinnt in "4 sind Babo" umbenannt!"

Monopoly heißt jetzt "Was letzter Preis?" #BuchstabenYolo — Sabrina (@S_Pennywise) 25. September 2018

"Was letzter Preis" schlägt Sabrina für "Monopoly" vor.

❓Hat jemand Lust auf "Die Influencer von Catan" zocken?#BuchstabenYolo — Bernd Schmitt (@Be_Schmitt) 25. September 2018

"Hat jemand Lust auf 'Die Influencer von Catan' zocken?", schreibt Bernd Schmitt.

Jetzt, wo Scrabble #BuchstabenYolo heißt – hier unser Pitch für die neue Version vong Spiel des Lebens: "Was Das Für 1 Life lol". Bock? pic.twitter.com/uQbD4Ubzsk — Pixel Maniacs (@pixel_maniacs) 25. September 2018

Pixel Maniacs hat gleich selbst eine Verpackung entworten. "Hier unser Pitch für die neue Version vong Spiel des Lebens: "Was Das Für 1 Life lol". Bock?", schreiben sie.

Cluedo heißt jetzt „Scheise was ist pasirt“#BuchstabenYolo — David (@sm0k1nggnu) 24. September 2018

"Cluedo heißt jetzt 'Scheise was ist pasirt'", twittert David.

Das "Ist 1 nices game" findet Backwoods.

Willst du 1 Millionär vong Geld her sein?#BuchstabenYolo pic.twitter.com/rV4PEjYxgZ — Greg (@fuenfeinszwei) 25. September 2018

Nicht Jim Carrey schlägt unter anderem vor, "Scotland Yard jagt Mr. X" in "Fang den Lauch" umzubenennen.

"Willst du 1 Millionär vong Geld her sein?", fragt Greg.

"Schach ab jetzt: #FigurenFortnite", witzelt Tastenhauer.

Ihr Gossenpoet schreibt: "Jenga heißt jetzt '1 wackeliger Tower'."

Scrabble: Spiel ist 70 Jahre alt

Die Urform des Spiels hieß "Lexiko" und wurde 1931 von dem US-amerikanischen Architekten Alfred Mosher Butts entwickelt. Damals gab es allerdings noch kein Spielbrett, außerdem war die Buchstabenverteilung eine andere. Erfolgreich war dieses Spiel nicht. Den Durchbruch feierte es erst mit James Brunot, der das Spielprinzip veränderte und 1948 unter dem Namen "Scrabble" patentieren ließ. Insgesamt wurden bisher über 100 Millionen Spiele in über 30 verschiedenen Sprachen verkauft.

Scrabble auf Deutsch: Regeln bleiben gleich

Das Spielprinzip bleibt auch unter dem neuen Namen "Buchstaben-YOLO" erhalten: Zwei bis vier Personen legen Wörter aus zufällig gezogenen Buchstaben und versuchen dabei, möglichst viele Bonusfelder auf dem Spielbrett zu belegen, um die höchste Punktzahl zu ergattern. Ins Regelwerk werden nun aber auch Jugendwörter aufgenommen, die auch im Duden stehen.

