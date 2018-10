Tierquäler steckt sechs Katzenbabys in Plastiktüte und lässt sie zum Sterben zurück

Einfach nur krank! Am Samstag werden sechs Katzenbabys gefunden – eingepackt in eine Plastiktüte kämpfen die Kätzchen ums Überleben.

Mudau/Donebach (Neckar-Odenwald-Kreis) - Die sechs Katzenbabys werden in der Nähe der Christbaumplantage zwischen Mudau und Donebach gefunden. Der unbekannte Tierquäler hat sie erst in eine Papiertüte gepackt, dann in einen Plastiksack. „Damit sie auch wirklich ersticken“, so der ärgerliche Facebook-Post der Tierrettung Odenwald.

Nur drei Kätzchen schaffen den Überlebenskampf, die anderen ersticken kläglich in der Plastikfalle. Laut Tierrettung sind die drei geretteten Tierchen jedoch extrem krank. Sie werden sofort zum Tierarzt gebracht. Die Retter haben angekündigt, Anzeige zu erstatten.

Weitere Fotos von der Rettung der Kätzchen finden Sie auf HEIDELBERG24.de!

__________

HEIDELBERG24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kab