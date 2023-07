Sechsjähriger stürzt aus Fenster in die Tiefe und stirbt

Notfälle

Acht Meter in die Tiefe ist ein sechs Jahre alter Junge gestürzt. Ein Notarzt konnte das Kind nicht mehr retten. Es starb im Rettungswagen.

Hamburg - Ein sechs Jahre alter Junge ist am Samstagabend aus dem Fenster eines Wohnhauses in Hamburg-Harburg acht Meter in die Tiefe gefallen und ums Leben gekommen. Ein Notarzt versuchte, das Kind zu retten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Der Junge starb eine Stunde nach dem Fenstersturz aus dem dritten Stock in einem Rettungswagen. Die Kriminalpolizei ermittelt, geht jedoch von einem tragischen Unfall ohne Fremdeinwirkung aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geschah der Unfall gegen 20.35 Uhr in einem Wohnhaus, das in unmittelbarer Nähe zu einem türkischen Restaurant liegt. Die Gäste des Lokals mussten das Unglück mit ansehen. Der Vater des Jungen wurde von Notfallseelsorgern betreut und ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Jungen war zum Zeitpunkt des Unglücks in Bielefeld und wurde am Telefon informiert. dpa