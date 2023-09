Norovirus auf Tiroler Berghütte: 14 Menschen mit Materialseilbahn evakuiert

Auf einer Berghütte im Tannheimer Tal in Tirol kam es zu einem heftigen Norovirusausbruch. 14 Gäste mussten ins Tal gebracht werden. Dazu wurde auch ein ungewöhnliches Transportmittel benutzt.

Tannheim - Die Berge des Tannheimer Tals in Österreich nahe der Grenze von Tirol zum bayerischen Allgäu sind eine bei Alpinisten beliebte Gegend. Malerische Gipfel, Seen und Wasserfälle locken zu unvergesslichen Touren.

Die Nacht auf einer Berghütte südlich von Tannheim werden 14 Übernachtungsgäste allerdings nicht so schnell vergessen: Sie litten Anfang der Woche unter heftigem Durchfall - ein Norovirus-Ausbruch. „Das hatte einer unserer Gäste von einer Nachbarhütte mitgebracht“, so eine Mitarbeiterin der Hütte am Freitag zu unserer Redaktion. Einige Gäste hätten sich schnell übergeben müssen.

Gäste litten auf Hütte in Österreich unter Brechdurchfall

Laboruntersuchungen bestätigten laut Allgäuer Zeitung am Mittwoch den Verdacht, dass es sich um das Norovirus handelte. Die Lage war demnach so dramatisch, dass die Gäste mit einer Materialseilbahn, die auch für den Personentransport freigeben ist, ins Tal gebracht werden mussten. Die Bergrettung habe drei schwer betroffene Gäste sicher ins Tal gebracht.

Nach einem Norovirus-Ausbruch mussten 14 Menschen von einer Hütte in den Tannheimer Bergen evakuiert werden. © IMAGO/xSimonDannhauerx

Die Hütte wurde vom Land Tirol vorübergehend gesperrt. Dort müsse beispielsweise die Wäsche speziell desinfiziert werden, teilte ein Behördensprecher der Zeitung mit. Aktuell seien „keine weiteren Betriebe rund“ um die Hütte betroffen. Am Donnerstag durfte die Hütte wieder für den Tagesbetrieb öffnen, hieß es vor Ort, am Samstag auch wieder für den Übernachtungsbetrieb.

Infektion für Gesunde unangenehm aber ungefährlich

Eine Norovirusinfektion kann laut deutsche-familienversicherung.de nach sechs Stunden zu Symptomen frühen. Für ansonsten gesunde Menschen verläuft die Erkrankung in der Regel ohne Komplikationen. Der Magen-Darm-Infekt dauert zwischen einem und drei Tagen an, zeigt sich allerdings meist mit sehr heftigen Symptomen.

Typisch sind Erbrechen (auch schwallartiges Erbrechen) sowie Durchfall. Für Säuglinge, Kleinkinder, ältere oder geschwächte Menschen kann eine Norovirus-Infektion allerdings lebensbedrohlich sein. Im Juni hatte im benachbarten bayerischen Allgäu eine Norovirusinfektionswelle auf Berghütten für einen Großalarm gesorgt. In Italien hatte sich erst vor kurzem ebenfalls ein Vorfall auf einer Berghütte ereignet. Der Besuch einer Berghütte samt Molkerei in Coredo hat für ein zwei Jahre altes Mädchen ungeahnte Folgen. Seit Mitte Juli befindet es sich in einem Krankenhaus in Padua, Italien. Ursache war offenbar ein Stückchen Käse.