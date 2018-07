Bei Bauarbeiten übersehen: Kater Jimmy unter Garage einbetoniert 

Seit 13 Tage vermisst

Ein Jammern und Jaulen mitten in der Nacht schreckte Anwohner in Bretten in den letzten Tagen immer wieder auf. Geräusche stammten wohl aus einem Neubau. Die Polizei ging der Sache auf die Spur.