SEK-Einsatz in Berlin – Anwohner sollen in Häusern bleiben

SEK-Einsatz in Berlin-Spandau (Symbolfoto). Polizei fordert Anwohner auf in ihren Wohnungen zu bleiben. © IMAGO/Pressefoto Gora

Großeinsatz in Berlin-Spandau. Das SEK ist vor Ort. Anwohner werden gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Lage sei unklar, so die Polizei.

Berlin – Die Gewaltandrohung eines Mannes hat einen größeren Polizeieinsatz in Berlin-Spandau ausgelöst. Die Polizei sperrte am Dienstagvormittag (25. Juli) am Brunsbütteler Damm den Bereich zwischen Grünhofer Weg und Nauener Straße. Anwohner werden wegen der unklaren Lage gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben und das Umfeld meiden.

„Bitte bleiben Sie weiterhin in Ihren Wohnungen & meiden Sie das Umfeld“, twittert die Polizei um 13.26 Uhr am Dienstag erneut.

Zwangsräumung einer Wohnung durch Gerichtsvollzieher eskaliert

Am Dienstagvormittag sollte eine Wohnung durch einen Gerichtsvollzieher geräumt werden, so die Polizei. Der Betroffene habe daraufhin mit Gewalt gedroht. Darum seien Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) alarmiert worden. Das SEK ist vor Ort.

Auf Videos eines Polizeireporters in den sozialen Netzwerken sind Rettungskräfte der Feuerwehr, die sich mit einer Trage in Stellung gebracht haben, zu sehen. Spezialkräfte rücken mit einem Schild auf dem Bürgersteig vor. (dpa/ml)