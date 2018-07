SEK-Einsatz in Düsseldorf: Siebenjähriges Mädchen getötet - Vater festgenommen

Einsatzkräfte haben ein lebloses Mädchen (7) in einer Wohnung in Düsseldorf gefunden. Noch im Rettungswagen stirbt das Kind.

Düsseldorf - Ein Ehestreit ist am Donnerstag in einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Rath eskaliert. Ein siebenjähriges Mädchen ist getötet worden, teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf in einer Pressemitteilung mit. Zuvor hatten verschiedene Medien über den dramatischen Vorfall berichtet. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache des Kindes klären. Der Vater (32) des Mädchens wurde vorläufig festgenommen.

Zum Zeitpunkt des Streits befand sich der 32-jährige Mann allein mit seiner siebenjährigen Tochter in der gemeinsamen Wohnung, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Vater droht per Videoanruf

Bei dem Videoanruf habe der Vater das weinende Kind offenbar mit einem Gegenstand bedroht. Die 44-jährige Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Gegen 10.20 Uhr waren die ersten Streifenwagen in der Lünener Straße vor Ort gewesen. Spezialeinheiten wurden angefordert.

Als der 32-jährige Kindsvater gegen 11.30 Uhr vor die Wohnungstür in den Hausflur trat, wurde er von den Spezialeinheiten überwältigt und festgenommen, so die Polizei.

In der Wohnung fanden die Beamten das leblose Mädchen. Trotz aller Bemühungen konnte das Kind nicht gerettet werden; es wurde um 12.10 Uhr durch den Notarzt vor Ort für tot erklärt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Weitere Details zu dem Tötungsdelikt sollen am Freitag in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden.

