Sexualstraftäter soll 13-Jährige vergewaltigt haben - U-Haft

Ein der Polizei bekannter Sexualstraftäter sitzt in U-Haft, weil er im baden-württembergischen Esslingen eine 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Die beiden kennen sich offenbar erst seit kurzem.

Esslingen - Ein 18-jähriger Sexualstraftäter soll im baden-württembergischen Esslingen eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Er soll sich am Montag in seiner Wohnung an dem Mädchen vergangen haben, als es dort zu Besuch war, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen am Freitag mitteilten. Gegen den 18-Jährigen wird wegen Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. Er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, bestreitet aber die Tat.

Die 13-Jährige war erst am Mittwoch zur Polizei gegangen, nachdem sie den Tatverdächtigen in der Esslinger Innenstadt wieder getroffen haben und er sie nach ihren Angaben bedroht haben soll. Daraufhin wurde er am Donnerstag in seiner Esslinger Wohnung festgenommen.

Erst vor kurzem Bekanntschaft geschlossen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 13-Jährige vor kurzem mit dem Beschuldigten Bekanntschaft geschlossen. Als sie sich am Montag zu Besuch in dessen Wohnung aufhielt, soll er laut ihrer Aussage zudringlich geworden sein und sie vergewaltigt haben.

Der wegen eines Sexualdelikts bereits vorbestrafte Tatverdächtige war Ende Dezember 2017 aus der Haft entlassen worden. Er stand unter Führungsaufsicht des Landgerichts Stuttgart.

afp

