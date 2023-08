Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter gerät mit Sicherheitspersonal aneinander

Teilen

CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter © Tobias Koch

CDU-Bundestagsabgeordneter Kiesewetter benimmt sich bei den Ellwanger Heimattagen daneben. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter benimmt sich bei den Ellwanger Heimattagen daneben

Schwere Vorwürfe gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Ein Schreiben der Aalener AfD-Fraktion bringt den Verteidigungsexperten in Erklärungsnot. Kiesewetter soll spät am Abend betrunken bei den Ellwanger Heimattagen im Juli eine Diskussion mit Sicherheitskräften geführt haben. Dabei soll er verbal schwer entgleist sein. Was der Bundestagsabgeordnete dazu sagt, verrät die Schwäbische Post.