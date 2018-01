Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig.

In der Neujahrsnacht blieb es nicht friedlich: Rund 50 Menschen attackierten Polizisten. In Thüringen wurde eine Jugendliche schwer verletzt.

Leipzig/Köln/Berlin/Triptis - In ganz Deutschland wurde in der Nacht der Jahreswechsel gefeiert. Es blieb laut ersten Polizeiberichten weitestgehend friedlich. In Leipzig jedoch kam es zu Ausschreitungen. Wir fassen hier die wichtigsten Polizeimeldungen zusammen.

Leipzig: Randalierer bewerfen Polizisten mit Böllern und Steinen

In der Silvesternacht haben Randalierer in Leipzig Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen. Bis Mitternacht hatten sich etwa 1000 Menschen im Bereich des Connewitzer Kreuzes versammelt. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet worden seien, sei die Polizei mit Wasserwerfern angerückt, um die Brände zu löschen. 40 bis 50 Personen hätten daraufhin Flaschen, Steine und Böller gegen die Fahrzeuge und die eingesetzten Polizisten geworfen.

Über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt, teilte die Polizei in Leipzig am Neujahrsmorgen mit. Da sich die Gruppe weiterhin widersetzt hätten, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt.

In Leipzig blieb es nicht friedlich.

Triptis: Jugendliche schwer verletzt

Eine 14-Jährige hat im thüringischen Triptis durch einen explodierenden Böller schwere Augenverletzungen erlitten. Der Feuerwerkskörper war in der Silvesternacht von einer unbekannten Person in die Menschengruppe geworfen worden, in der das Mädchen stand, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Die Wucht der Explosion habe ihr die Brille „weggesprengt“. Ihr Augenlicht sei gefährdet. Ein gleichaltriger Junge wurde an Gesicht und Hand verletzt.

Die beiden Jugendlichen kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Sprengkörper soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen sogenannten Polen-Böller handeln, wie der Sprecher sagte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin: Vereinzelte sexuelle Belästigungen am Brandenburger Tor

Bei der Silvesterparty auf der Festmeile am Brandenburger Tor in Berlin ist es nach Angaben der Polizei zu vereinzelten sexuellen Übergriffen gekommen. Tatverdächtige seien festgenommen worden, schrieb die Berliner Polizei auf Twitter. Die genaue Zahl der Übergriffe konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage am frühen Montagmorgen zunächst nicht nennen.

Erstmals gab es auf der Festmeile einen Rückzugsbereich für sexuell belästigte Frauen. In dieser „Safety Area“ standen für Krisen geschulte Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereit. Nach Veranstalter-Angaben kamen mehrere Hunderttausend Menschen zu der Show mit Auftritten von Musikern wie der Spider Murphy Gang und Conchita.

Köln: Einsatzlage vergleichbar mit „normalen Wochenendtag“

Die Kölner Polizei ist in der Silvesternacht zu mehreren Schlägereien im ganzen Stadtgebiet ausgerückt. Neun Frauen hätten zudem angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Hier seien drei Tatverdächtige identifiziert worden. Insgesamt sei die Einsatzlage in etwa vergleichbar mit der an einem normalen Wochenendtag. „Es waren unfassbar viele Menschen in der Stadt“, sagte der Sprecher. Szenen wie in der berüchtigten Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren habe es nicht gegeben. So sei es nirgendwo zu Zusammenrottungen von mehreren hundert Menschen gekommen.

In der Silvesternacht 2015/16 waren in Köln viele Frauen von Männergruppen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Unter den Beschuldigten waren viele Nordafrikaner und Flüchtlinge.

München: Arbeitsreiche Nacht für die Polizei

In der bayerischen Landeshauptstadt gab es am Silvesterabend bis 5 Uhr am Neujahrsmorgen zwar 170 „silvestertypische Einsätze“, meldet die Polizei. Es handelte sich hauptsächlich um Streitereien und Randalierer (50), Einsätze im Zusammenhang mit pyrotechnischen Gegenständen (21), Sachbeschädigungen (10), Körperverletzungen (20), Ruhestörungen (41) und Brände (35).

