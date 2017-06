Unfassbar, was ein kreativer Kopf aus dem Ikea-Beutel alles macht

Eine blaue Ikea-Tasche für 2000 statt 0,99 Euro? Damit sorgte der Designer von Balenciaga vor einigen Monaten nicht nur in Modekreisen für Aufruhr. Aber was Balenciaga kann, können Jungdesigner schon lange!

Viele Menschen hielten es für einen Scherz: Aus dem blauen Ikea-Riesen wurde ein Luxusartikel, der für schlappe 2145 Euro über die Theke gehen sollte. Es war aber keiner. Unter dem Namen „Arena Extra-Large Shopper Tote Bag“ aus hochwertigem Kalbsleder präsentierte das Modelabel Balenciaga ihren neuesten Clue. Das Netz amüsierte sich blendet über das Design der neuen Luxustasche, denn diese sah aus, wie der blaue Beutel des schwedischen Möbelgiganten Ikea.

Go home Balenciaga, you're drunk.

The IKEA bag is too iconic to imitate pic.twitter.com/BtMTHmHtCM — Leigh Travers (@LeighTravers) 19. April 2017

Das die ikonische Ikea-Tasche die reinste Allzweckwaffe ist, beweisen jetzt die unterschiedlichsten Fotos von Entwürfen mit dem blauen Riesen auf Instagram. Während Balenciaga dem Ikea-Beutel lediglich ein „Upgrade“ verpasst hatte, basteln enthusiastische Jungdesginer an komlett neuen Kleidungsstücken aus der Plastiktasche.

Ein Beitrag geteilt von PLEASURES Art & Apparel (@pleasures.now) am 1. Mai 2017 um 9:31 Uhr

Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer schicken Cap? So einfach funktioniert man also eine Tasche zu einem Kleidungsstück um. Für diese modische Umwandlung der Ikea-Tasche braucht es allerdings dann doch mit ziemlicher Sicherheit Nähkenntnisse, damit man so ein modisches Meisterstück aus einer simplen Ikea-Tasche zaubern kann.

Ein Beitrag geteilt von STUDIO HAGEL (@studiohagel) am 5. Mai 2017 um 6:49 Uhr

Auch Schuhe lassen sich augenscheinlich aus dem blauen Beutel machen, wie dieses Foto auf Instagram beweist. Mit diesem leuchtend blauen Schuhwerk fallen Sie bestimmt auf!

Ein Beitrag geteilt von Zhijun Wang (@zhijunwang) am 7. Mai 2017 um 5:29 Uhr

Wer es noch ausgefallener mag, kann sich auch für das Design „Gasmaske“ entscheiden - auch wenn das weniger etwas für den Alltag als für den Fasching ist.

Ein von @signeralkov geteilter Beitrag am 3. Mai 2017 um 6:26 Uhr

Neue Unterwäsche gefällig? Ja, auch dafür eignet sich die Ikea-Tasche hervorragend. Wie viele dieser Höschen man wohl aus einer einzigen 99 Cent-Tasche herstellen kann?

Ein Beitrag geteilt von IKEA Polska (@ikeapolska) am 21. Apr 2017 um 11:06 Uhr

Last but not least wollte sich der polnische Ableger der Möbelkette auch noch eine modische Alternative für den Ikea-Beutel überlegen und kam mit einer brillianten Idee um die Ecke: Eine ganz simple Schürze, für die man weder Nähkenntisse braucht, noch ein Mode-Genie sein muss.

Und was stellen sie mit dem blauen Beutel nach ihrem nächsten Ikea-Besuch so an?

mpa

Rubriklistenbild: © S creenshot Instagram