So sieht der neue EU-Führerschein aus – Infos zu Fahrerlaubnis und Umtausch

Von: Martina Lippl

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen umgetauscht werden. (Symbolbild) © Engelbert Rief/Imago

Der neue Führerschein in Deutschland ist nur so groß wie eine Scheckkarte. Die wichtigsten Infos zum wichtigen Dokument.

München – Seit 1999 ist der Führerschein in Deutschland aus Plastik und im Scheckkartenformat. Die Zeit der „grauen Lappen“ oder rosafarben ist vorbei. Bis 2033 muss jeder seinen alten Führerschein umtauschen. Für einige ein schrecklicher Gedanke. Doch es geht schließlich um ein amtliches Dokument. Infos zum neue EU-Führerschein finden Sie hier.

Geschichte des Führerscheins in Deutschland Führerscheindokument veränderte sich im Laufe der Zeit Führerscheinpflicht in Deutschland 1903 eingeführt Grauer Führerschein/ DDR-Führerschein Papier-Führerschein für Geburtsjahrgänge vor 1953 Rosafarbener Faltführerschein in Deutschland wurde zwischen dem 1. April 1986 und dem 31. Dezember 1998 ausgestellt Führerschein im Scheckkartenformat seit 1999 kreditkartenförmiger EU-Führerschein

Führerschein vers. Fahrerlaubnis: Was ist der Unterschied?

Bei den Begriffen Führerschein oder Fahrerlaubnis geht schnell einiges durcheinander. Doch es gibt da einen Unterschied: Die Fahrerlaubnis muss für die jeweilige Kraftfahrzeugklasse erworben werden. Und für jede Art von Fahrzeug gibt es eine spezielle Fahrerlaubnis.

Im Führerschein ist eingetragen, für welche Fahrzeuge der Führerscheinbesitzer eine Fahrerlaubnis besitzt. Der Führerschein ist ein amtliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass der Kraftfahrer oder Kraftfahrerin über eine entsprechende Erlaubnis verfügt, beispielsweise ein Auto oder ein Motorrad zu fahren.

Fahrerlaubnisklassen – oft auch Führerscheinklassen genannt – tragen Buchstaben wie A, B oder C. Die Fahrerlaubnisklasse B und BE sind die klassischen Auto-Führerscheinklassen. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten:

B-Klassen: für Pkw und kleine Anhänger

C-Klasse: für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen

A-Klasse: für Zweiräder aller Art.

Das ist neu beim EU-Führerschein ab 2013

Seit dem 19. Januar 2013 gibt es den Führerschein als EU-Führerschein aus Plastik mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen, wie Hologramme. Im Gegensatz zu seinen Vorgängergenartionen läuft der neue Führerschein nach 15 Jahren ab. Dann muss eine neue Fahrerlaubnis beantragt werden. Es gibt jedoch eine gute Nachricht: Es ist keine erneute Fahrprüfung oder ein umständlicher Gesundheitscheck für Autofahrer und Motorradfahrer notwendig (Stand: 14. Juni 2023).

Der Grund: Das Foto auf der Vorderseite des EU-Führerscheins sollte möglichst aktuelle sein. Wer seinen Führerschein mit 18 Jahren gemacht hat, verändert sich wohl im Laufe seines Lebens.

So sieht der neue Führerschein in Deutschland aus (Musterbild vom EU-Führerschein). © Bundesdruckerei

Die Umtauschfrist für alle „alten“ Führerscheine in Deutschland läuft. Bis 2033 sollen laut dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr alle Führerscheine in der EU einheitlich und fälschungssicher sein:

Die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 sind aktuell dran – Umtausch bis 19. Januar 2024

1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr

So sieht der neue EU-Führerschein: Diese Infos sind auf der Vorderseite und der Rückseite zu finden

Der Führerschein ist jetzt zu 100 Prozent aus Polycarbonat und misst 86 auf 54 Millimeter. Auf dem neuen EU-Kartenführerschein sind trotz der kleinen Größe Platz für Daten, Zahlen und Hinweise. Das ist laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) auf der Vorder- und Rückseite zu sehen:

EU-Führerschein Vorderseite EU-Führerschein Rückseite 1. Name 9. sämtliche Fahrerlaubnisklassen (auch B1, die in Deutschland nicht erteilt wird) 2. Vorname 10. Datum der Fahrerlaubniserteilung der jeweiligen Klasse; kann auch im Feld 14 unter Angabe der Nummer 10 von Hand eingetragen sein. Bei den gültigen Klassen ist dann im Feld 10 als Zeichen ein Stern (*) eingetragen. Nicht erteilte Klassen werden durch einen Strich entwertet. 3. Geburtsdatum und –ort 11. Gültigkeitsdauer befristet erteilter Fahrerlaubnisklassen 4a. Bestelldatum der Karte 12. Beschränkungen und Zusatzangaben (einschließlich Auflagen) in kodierter Form 4b. Ablauf der Gültigkeit des Führerscheins als Dokument (15 Jahre) 13. Feld für Eintragungen anderer Mitgliedstaaten nach Wohnsitzwechsel ins Ausland 4c. Name der Ausstellungsbehörde (Fahrerlaubnisbehörde) 14. Feld für die Eintragung des Erteilungsdatums (siehe Nr. 10) von Hand 5. Nummer des Führerscheins 6. Lichtbild des Inhabers 7. Unterschrift des Inhabers 8. Wohnort; im deutschen Muster nicht vorgesehen 9. Klassen, für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde

Quelle: Kraftfahrtbundesamt

Führerschein im Original mitnehmen?

Der Führerschein ist im Original bei einer Polizeikontrolle vorzuweisen. Sonst droht ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro.

Der neue Führerschein im Scheckkartenformat. Auf der Rückseite des neuen EU-Führerscheins sind alle Fahrzeugklassen vermerkt. © Bundesdruckerei

Digitaler Führerschein

Der analoge Führerschein bleibt Standard. Doch der digitale Führerschein soll eine zweite Chance bekommen, berichtet der ADAC. Statt den Führerschein analog vorzuzeigen, würde eine entsprechende App auf dem Smartphone bei einer Polizeikontrolle reichen. Im September 2021 sollte der digitale Führerschein in Deutschland bereits an den Start gehen. Technische Probleme und Sicherheitsfragen bremsten den digitalen Führerschein damals aus.

Was bedeutet der Führerschein auf Probe in Deutschland?

Die Probezeit für den Führerschein beträgt in der Regel zwei Jahre. Der Führerschein auf Probe wurde in Deutschland am 1. November 1986 eingeführt. In der Probezeit gelten strenge Regeln – wie eine Promillegrenze von 0,0 (außerhalb der Probezeit 0,5). Bei schwerwiegenden Verstößen verlängert die Probezeit automatisch von zwei auf vier Jahre. Fahranfänger müssen dann je nach Verstoß ein Aufbauseminar besuchen. Wer sich einer Teilnahme verweigert, kann der Führerschein entzogen werden.

Beim Führerschein ab 17 Jahren gibt es übrigens keine Scheckkarte

Mit dem Führerschein muss keiner mehr bis zum 18. Geburtstag warten. Der Führerschein ab 17 – auch begleitetes Fahren genannt – macht es möglich. Allerdings wird nur eine Prüfungsbescheinigung anstelle des Führerscheins im Scheckkartenformat ausgehändigt. Der EU-Führerschein muss beantragt werden und wird erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres ausgeben.

Ist der Führerschein noch sinnvoll?

Der Führerschein spielt für vielen Menschen eine große Rolle: 92 Prozent aller erwachsenen Deutschen haben einen Führerschein. Für 88 Prozent davon ist der eigene Führerschein wichtig oder sogar sehr wichtig, um die täglichen Dinge des Lebens bewältigen zu können. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands 2022 ergeben.(ml)